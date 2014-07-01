В Таллинне пришвартовались шведские военные корабли

Дата публикации: Сегодня, 13:32

Сегодня утром в Таллинн прибыли четыре шведских военных корабля, которые пробудут в Эстонии до 13 ноября.

Во время визита состоятся переговоры на уровне штабов Военно-морских сил Эстонии и Швеции и встреча с представителями посольства Швеции.

В составе отряда кораблей, прибывших в Эстонию, находятся минные тральщики HMS Koster, HMS Kullen и HMS Ven, а также судно обеспечения HMS Trossö.

На выходных суда пополнят свои запасы перед отбытием в новое плавание, в то же время члены команды получат возможность отдохнуть несколько дней и ознакомиться с местными достопримечательностями.

В субботу 11 ноября в 11:00 – 15:00 в Лётной гавани (Vesilennuki 6, Tallinn) состоится открытый показ военных кораблей, в ходе которого все желающие смогут посетить шведский минный тральщик Ven и тральщик ВМС Эстонии Адмирал Кован.

Игорь Ляпин

Генеральный штаб Сил обороны

Отдел стратегических коммуникаций