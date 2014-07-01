На 35-м км шоссе Таллинн-Пярну построят экодук

Дата публикации: Сегодня, 10:58

«По плану, экодук будет иметь форму параболы, его ширина наверху будет составлять 50 метров, а по краям 65 метров. Высота экодука над шоссе составит 12,3 метра», - сказал проектный руководитель отдела строительства северного региона департамента шоссейных дорог Мартти Лиллесте.

«Не хочу называть отдельно стоимость экодука. Стоимость всего объекта с НСО и резервом для заказчика на случай непредвиденных работ составляет 13,1 млн евро», - сказал директор по дорожному строительству строящей сооружение фирмы Nordecon AS Айн Пяхкель.

Весь объект — это реконструкция девятикилометрового участка Яэсмяэ-Кохату в шоссе 2+1 с объездными полосами и участками для разворота.

BNS