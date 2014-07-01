Умер сатирик Михаил Задорнов...

Дата публикации: Сегодня, 10:25

Как сообщает rus.err.ee, страдавший от онкологического заболевания российский сатирик Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни.

Писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. Как стало известно в июне, он решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных.

Начиная с осени 2016 года, Задорнов отменял выступления из-за химиотерапии. В октябре 2016-го у Задорнова случился эпилептический припадок прямо во время творческого вечера на сцене ДК «Меридиан», его увезли на скорой прямо с выступления.

Сам Задорнов комментировать свою болезнь отказывался, объясняя нежеланием привлекать излишнее внимание СМИ.

Задорнов родился в Латвии в 1948 году. Он приобрел широкую известность благодаря сатирическим концертам, которые транслировались по федеральным каналам. В настоящее время видеозаписи концертов Михаила Задорнова показывает РЕН ТВ.

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