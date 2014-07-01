Главная ёлка страны готовится к отправке в Таллинн

В управу Кесклинна поступило 14 предложений о рождественских елках, но, к сожалению, не было найдено подходящей — деревья были либо слишком неплотные, либо неравномерно пушистые.

Таким образом, необходимо было вернуться к елкам, предложенным в прошлом году, среди которых было несколько деревьев, соответствующих требованиям.