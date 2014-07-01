Эстонии следует готовиться к снижению субсидий из ЕС

Дата публикации: Сегодня, 09:08

Государственный контролер Алар Карис в понедельник представил спикеру Рийгикогу Эйки Нестору годовой отчет Госконтроля, основной акцент в котором сделан на необходимости начать подготовку по обеспечению плавного перехода к ситуации, когда субсидии Европейского Союза существенно снизятся.

Первый этап начнется, как ожидается, в 2019 году, затем в бюджетный период, начинающийся в 2021 году, Эстония, вероятно, будет пользоваться гораздо меньшим количеством субсидий, сообщает Госконтроль.

Без учета влияния выхода Великобритании из ЕС поступление пособий по сравнению с нынешним бюджетным периодом сократится, по предварительной оценке Министерства финансов, на уровень до 40 процентов меньший, или почти на 1,5 млрд евро.

В бюджетный период 2014–2020 года ЕС выделит Эстонии субсидий из структурных и инвестиционных фондов на 4,4 млрд евро. Из этой суммы 3,5 млрд евро пойдет на субсидии в развитие образования, предпринимательства, транспорта, информационного общества и почти 900 млн евро на поддержку сельского хозяйства и рыбной отрасли.

BNS