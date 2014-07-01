Вируская тюрьма должна выплатить заключенному 300 евро компенсации

Дата публикации: Сегодня, 09:03

Вируская тюрьма должна выплатить заключенному 300 евро в компенсацию причиненного ему ущерба в связи с тем, что пять лет назад он поскользнулся на мокром полу в помещении тюрьмы и легко пострадал, говорится в решении, вынесенном во вторник Госсудом.

Залюченный, который пользуется при ходьбе костылями, подал в суд на тюрьму в связи с тем, что осенью 2012 года дважды упал в Вируской тюрьме - 28 октября поскользеулся в прогулочной зоне, а 5 ноября — упал на мокром полу, при этом ему было приказано во время уборки нести ведро. Зкклбюченный востребовал с тюрьмы 3000 евро.

Тартуский административный суд в марте прошлого года частично удовлетворил иск заключенного. Относительно случая в прогулочной зоне вины тюрьмы суд не установил, поскольку заключенный мог воздержаться от входа в прогулочную зону. Что же касается инцидента с мокрым полом, то тюрьме не стоило давать рабочее задание нести ведро заключенному, передвигавшемуся на костылях, его также не предупредили, что пол мокрый, а после того, как он упал, служащие тюрьмы не помогли ему подняться, несмотря на его проблемы со спиной. Суд постановил, что Вируская тюрьма должна выплатить заключенному 300 евро в компенсацию причиненного ему ущерба.

Вердикт административного суда затем подтвердили окружной и государственный суды.

BNS