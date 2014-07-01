Веб-камера RMK наблюдает за шакалами

В стране и миреВеб-камера RMK наблюдает за шакалами
Веб-камера блога RMK о природе c прошлых выходных установлена на побережье Метсакюла в Пярнумаа, где в 2013 году впервые были получены доказательства появления в Эстонии шакала обыкновенного (Canis aureus).
За прошедший с этого времени период количество шакалов значительно увеличилось, и они все чаще нападают на домашних животных. По словам зоолога и фотографа природы Тийта Хунта, на территории, прилегающей к месту установки веб-камеры, в этом году хуторское стадо недосчиталось 25 овец, а полторы недели тому назад были загрызены два теленка шотландской горной коровы.
“ Разумеется, нет доказательств, что их загрызли шакалы. Попавшая в поле зрения веб-камеры рысь и следы одинокого волка в соседней деревне наталкивают на разные предположения и подозрения. В состоянии ли шакалы загрызть телёнка горной коровы – этого я не знаю”, - говорит господин Хунт.
Зато точно известно, что неподалёку от веб-камеры находится место ночевки шакалов и стадо овец, пасущееся на береговом лугу, оказывается на их кормовой территории. А это значит, что вечером или ночью шакалы должны появляться с западной стороны и двигаться вдоль берега по направлению к камере. Во всяком случае, надежда есть – уже вечером во время установки камеры, примерно в половине шестого, по берегу разносился вой двух шакалов.
За шакалами можно понаблюдать с помощью веб-камеры блога RMK о природе по адресу: http://www.rmk.ee/orghanizatsiia/blog
Марина Полтавцева, специалист коммуникационного отдела RMK
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