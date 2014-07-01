Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

В стране и мире
В Эстонии задумались о создании государственной базы данных кладбищ

Дата публикации: Сегодня, 15:48

В Эстонии задумались о создании государственной базы данных кладбищ

 

Как сообщает rus.err.ee, необходимость в создании государственной базы данных кладбищ велика, но это требует изменения закона и финансовой поддержки государства, считают в Департаменте охраны памятников старины.

Главный инспектор по историческим памятникам Департамента охраны памятников старины Ильме Мяэсалу подтвердила, что необходимость в единой базе данных растет.

"Необходимость в единой базе данных безусловно велика, так как людям интересно, кто где похоронен. Также набирает обороты кладбищенский туризм и посещение кладбищ", – сказала она.

Департамент заинтересован в том, чтобы обозначения могил и их границы были зафиксированы.

Изменение закона означает политическое решение, дополнительные финансы, чтобы создать и управлять базой данных, кроме того подобного прецедента нигде не было, отметила Мяэсалу.

Тарту не присоединился к имеющейся базе данных (Haudi), так как создает свою. Одна из причин, почему Тарту остался в стороне, стало то, что для присоединения к этой системе местное самоуправление должно заплатить фирме SpinTEK, для обычных людей пользование системой бесплатно.

 

rus.err.ee

 

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
шесть + восемь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задай вопрос директору Департамента развития и экономики...

13 ноября встречу с прессой проведёт г-н Георгий Игнатов....

0 227 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

В центре Стокгольма сгорел многоквартирный дом...

Утром во вторник в многоквартирном доме начался пожар....

0 77 / Подробнее...

Индийский суд начинает рассмотрение апелляции эстонских...

Понедельник начнется рассмотрение кассационных жалоб эстонских судовых охранников....

0 137 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Заметила у одного коллеги загадочную папку с надписью...

Заметила у одного коллеги загадочную папку с надписью "ППП". Стала размышлять, что бы это...

0 134 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 3-комн. квартиру на ул. Пушкина

3-комн. квартиру на ул. Пушкина, 49; 6 этаж; рядом расположены магазнин Prisma, школа и детский садик. {Тел.} 56910699.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Покупаем подержанные автомобили

Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. Тел.: 58282298.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Дрова колотые и сложенные"

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Наполнитель/подстилка для кошек

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Берёзовые веники

Берёзовые веники, связаны по парам. Цена 3 евро. {Тел.} 55558967.

Ремонт обуви и заточка ножей не выходя из дома

Ремонт обуви и заточка бытового инструмента не выходя из дома. Курьер отвезет и привезет ваши вещи. {Тел.} 58391882.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Культурная афиша

Культурная афиша для наших читателей на 1-8 ноября.

Нарва - осенная столица Эстонии

Мероприятия с 1 по 8 ноября  

Городские мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Стен Лассманн, Максим Щура, Михкель Полль выступят в КЦ Geneva

29 октября в 17 часов юбилейный цикл откроет выступление Стена Лассманна.

Выиграй билеты на концерт 5 ноября в КЦ Geneva

Концерт ансамбля народной песни и танца «Дивованье» состоится 5-го ноября в 17:00.

"Открытый вопрос" в Нарвском колледже

18 октября в 18 часов, в Нарвском колледже, все желающие смогут задать свой вопрос по
Смотри подробнее

Киноафиша

Мы – монстры

(2017) мультфильм, ужасы, комедия, семейный

Пила 8

(2017) ужасы, триллер, криминал, детектив  

мама!

(2017) ужасы, драма, детектив

Тор: Рагнарёк

(2017) фантастика, боевик, комедия, приключения

Матильда

(2017) драма, история, триллер

Сын йети

(2017) мультфильм, комедия
Вся афиша кино

Наши конкурсы

Мы объявляем новый конкурс!...

Мы объявляем новый конкурс: “Нарва — осени столица».  ...

0 181 / Подробнее...
Все материалы рубрики

От редакции

Новый проект для наших читателей: "Место встречи". 1 выпуск...

Представляем вам еще одну нашу новацию: проект под названием «Место встречи»....

0 817 / Подробнее...

Проект "Важно знать". Первый выпуск...

Дорогие читатели! Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать»....

0 1492 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Современная архитектура проявится в Нарве...

В начале ноября завершатся два архитектурных конкурса....

0 2103 / Подробнее...

Не все реновации вызывают овации. Почему?...

Внимательными на дороге нужно быть всем — и пешеходам, и водителям....

0 3307 / Подробнее...

Остановок могло бы быть и побольше...

Передвижение по городу для пожилых людей стало представлять ощутимую сложность....

0 996 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100