Центристы в Нарве игнорируют Закон

Дата публикации: Сегодня, 15:34

Центристы в Нарве игнорируют не только возможность сотрудничества, но и Закон об организации местного самоуправления.

Вчера, в ходе сессии Нарвского городского собрания произошли следующие события: были утверждены составы управы и комиссий при городском собрании, а правящая коалиция, в очередной раз, показала, что не готова к сотрудничеству на благо города.

Во-первых, нашу фракцию не устраивает, что центристы не согласовывают с нами своих кандидатов заранее. Это касается, как состава городской управы, так и состава комиссий. Из-за этого нашей фракции пришлось брать постоянные фракционные перерывы для возможности обсудить составы комиссий. Правящая фракция поленилась выставить эти списки даже для визуального ознакомления. Зачитывали устно, причем, когда в комиссиях было приличное количество человек на слух фамилии воспринимались очень тяжело.

Во-вторых, при утверждении состава комиссий, мы всей фракцией «Наша Нарва» были готовы к сотрудничеству с правящей коалицией и поддерживали предложения, которые выдвигали председатели комиссий в части кандидатов от фракции Центристской партии. Да, мы вносили свою поправку, предлагая внести несколько человек, но наши предложения правящая фракция не поддерживала. Голосовав против наших предложений, центристы явно дали понять, что не заинтересованы в сотрудничестве с нами. Это показывает, что интересы их лидеров и лидера фракции Алексея Воронова, в частности, выше, чем возможность сотрудничества и работы на благо города. Центристы не заинтересованы в работе на благо города, они действуют из своей вредности.

В-третьих, фракция Центристской партии проигнорировала несколько пунктов параграфа 47 Закона об организации местного самоуправления.

В голосовании за состав управы мы воздержались, поскольку ничего плохого или хорошего не можем сказать о кандидатурах. Кандидаты сами не выступали, себя и свое видение работы не представляли.

Если вернуться к утверждению состава комиссий, то председатели комиссий, видимо руководствовались своей предварительной договоренностью произошедшей на заседании фракции Центристской партии. Только один человек – Елена Пахомова, взяла на себя смелость принять в состав своей комиссии депутата из фракции «Наша Нарва» - Виктора Шемарина. В состав еще двух комиссий прошли еще представители фракции «Наша Нарва», Вера Григорьева, поскольку ее выбрали заместителем председателя социальной комиссии на предыдущей сессии. И Катри Райк, так как ее автоматически ввели в состав стратегической комиссии, поскольку традиционно в состав этой комиссии, включают, в том числе, председателей фракции.

Все остальные, вне зависимости от того, как проводилось согласование кандидатур: общим письмом от нашей фракции или какими-то личными переговорами, никто не был утвержден.

Лидер Центристской фракции Алексей Воронов в конце заседания видимо так устал, что перестал придерживаться фракционной дисциплины и стал голосовать вразрез со своими коллегами, в том числе по составу комиссии, куда он был предложен в качестве одного из членов. Это вероятно показатель того, что в будущем депутаты из Центристской партии вслед за своим лидером тоже могут руководствоваться своим мнением при голосовании.

Если говорить о составе комиссий в общем, то в них очень много пенсионеров, пускай и людей с заслугами в далеком прошлом. Где же привлечение молодежи? В нескольких комиссиях представлены одни и те же люди. И это несмотря на все желание действующих депутатов «Нашей Нарвы» активно участвовать в работе комиссий. Это показывает, что на самом деле количество людей, которых они привлекли, ограничено. У них нет потенциала для работы.

Мы покидали зал заседания в нормальном настроение, так как деструктивная позиция верхушки Центристской фракции всем известна. Удивила слабохарактерность председателей некоторых комиссий, которые в личных разговорах утверждали, что представители нашей фракции будут допущены до работы в комиссиях.

Фракция Центристской партии проигнорировала Закон об органах местного самоуправления в котором говорится, что при формировании комиссий городского собрания должно учитываться соотношение политических сил в составе городского собрания. Этот пункт закона был нарушен при формировании всех комиссий. Конечно, мы не оставим это так просто, мы будем предпринимать меры. Мы будем обращаться в суд, может быть в другие вышестоящие организации, чтобы пытаться хоть что-то изменить. Мы со своей стороны будем продолжать заниматься нашей деятельностью. Да мы не имеем право голоса при принятии решений в комиссиях городского собрания, но по закону, мы имеем право принимать участие в их заседаниях.

Сергей Горлач, фракция "Наша Нарва"