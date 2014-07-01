В центре Стокгольма сгорел многоквартирный дом...

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Дата публикации: Сегодня, 13:38

Как сообщает rus.rr.ee, в Стокгольме на площади Стуреплан утром во вторник в многоквартирном доме начался пожар, дым от которого окутал центр столицы Швеции.

По сообщению местных СМИ, из горящего здания эвакуировали шестерых жильцов, двоих из которых госпитализировали, а информации о погибших нет.

По словам спасателей, вероятность распространения пламени на другие здания очень высока, поэтому на месте работает много бригад спасателей.

Есть опасность, что здание может частично обрушиться.Если здание само не рухнет, его вероятно придется сносить.

"От него остался лишь остов, который нельзя оставить в центре Стокгольма", - сказал руководитель спасательных работ Тони Франк газете Helsingin Sanomat.

Площадь Стуреплан известна барами и ночными клубами. На площади расположено много домов, построенных в югендстиле.

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