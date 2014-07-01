Завезенные в Эстонию вакцины от гриппа уже распроданы

Дата публикации: Сегодня, 15:12

Как сообщает rus.err.ee, производители вакцин от гриппа ввезли в Эстонию 63 000 доз вакцин, запланированных на этот сезон гриппа. Это на 25% или на 15 000 больше, чем в прошлом сезоне.

Между тем, по данным Департамента лекарственных средств, этот объем уже распродан. Руководитель отдела по связям с общественностью Департамента здоровья Ирис Салури отметила, что в текущем году уже третий год подряд вакцина заканчивается до начала серьезного сезона гриппа.

Как правило, вирус гриппа начинает циркулировать в Эстонии в январе-феврале, хотя в прошлом году он начал распространяться в конце ноября.

В этом сезоне доступны два типа вакцины: одна защищает от трех штаммов гриппа и ее можно делать начиная с шести лет, а вторая вакцина защищает от четырех разновидностей гриппа, она дороже и подходит детям с трех лет.

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