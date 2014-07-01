Нарва-Йыэсуу - Вайвара делает первые шаги

В стране и мире / РазвитиеНарва-Йыэсуу - Вайвара делает первые шаги
Местные выборы в октябре этого года поставили точку в споре об объединении самоуправлений Вайвара и Нарва-Йыэсуу: теперь это единая административная единица, и именно в этом качестве она будет существовать в ближайшие годы. Поэтому первое заседание городского собрания объединённого самоуправления можно считать историческим, так как оно открывает новую страницу в жизни как Нарва-Йыэсуу, так и Вайвара.
Руководителем горсобрания нового самоуправления стал Вейкко Лухалайд. Фото: Сергей БАШИЛОВ
На этом фоне политический расклад в горсобрании не сулит резких движений и неожиданностей: Центристская партия (7 голосов) и избирательный союз «Общий дом» (8 голосов) быстро договорились действовать сообща в принятии решений, а избирательный союз «Вместе вперёд» (2 голоса) уже не сможет им препятствовать.
Кандидатуры были согласованы и представлены заранее
Первым шагом созданной в горсобрании коалиции стало избрание на пост председателя Вейкко Лухалайда и его заместителей Хейки Лутса (Центристская партия) и Инге Мушкиной («Общий дом»). Это произошло на первом заседании горсобрания в пятницу 27 октября. Вейкко Лухалайд, центрист и работавший до выборов в октябре 2017 года волостным старейшиной Вайвара, считает первоочередной задачей принятие нового устава самоуправления и согласование всех сопроводительных процедур. Это необходимо для того, чтобы жители Сиргала и Вийвиконна получили социальную помощь в преддверии зимы и уже начавшегося отопительного сезона.
На вопрос вашего корреспондента, что же общего имеется у Вайвара и Нарва-Йыэсуу, Вейкко Лухалайд отметил, что волость Вайвара небольшая, как и город Нарва-Йыэсуу, а связывают их лес, море и наличие реки. Сельскохозяйственный Вайвара и когда-то бывший посёлком Нарва-Йыэсуу - частично русскоязычные, а, в сравнении со многими другими населенными пунктами Эстонии, они достаточно бедные. Общими для Вайвара и Нарва-Йыэсуу являются проблемы экологии, так как сланцевая энергетика загрязняет воздух и там, и там. И поскольку теперь это одно самоуправление, то в планах значится открытие автобусного маршрута, который связал бы Вийвиконна, Вайвара, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу.
Максим Ильин снова будет выдвинут в мэры
Коалиционное сотрудничество уже распределило роли в горсобрании, когда два заместителя председателя представляют две основные силы в нём — Центристскую партию и «Общий дом», первым номером последнего на выборах в октябре шёл Максим Ильин. Теперь предстоит выбрать мэра, и им, скорее всего, станет г-н Ильин. Максим Ильин на наш вопрос о двойственном союзе ответил, что он вполне доволен развитием событий, и рассказал о том, что предстоит делать в ближайшем будущем. Главный вопрос на сегодня — это объединение двух самоуправлений в одно.
Максим Ильин:
- У нас не будет больших сокращений, и при реорганизации мы будем стараться делать это минимально. Структура нового самоуправления не до конца ясна даже нам самим, поэтому предстоит много работы, тем более, что на некоторые должности придут новые люди, а руководители отделов, вице-мэры смогут сами решать, сколько и кого им взять себе в подчинённые.
Готовится к принятию устав нового самоуправления
Устав нового самоуправления готовился ещё с весны этого года. В настоящее время он готов к принятию, возможно, с некоторыми корректировками. Максим Ильин отметил, что опыт совместной работы у Вайвара и Нарва-Йыэсуу имеется. Не может не интересовать жителей курортного города и планируемая реконструкция котельной, которую предполагается перевести с газового топлива на щепу. Максим Ильин заверил, что к следующему отопительному сезону новая котельная будет введена в эксплуатацию, а работы по ней начнутся в январе 2018 года. «Прогноз экономии при переходе на щепу при дорожающем газе — до 20 процентов, - уточнил Максим Ильин, - проекты небольших котельных такого типа уже были реализованы в некоторых эстонских посёлках, например, в Лоо. Их реальный опыт подтверждает этот показатель экономии».
Сергей БАШИЛОВ
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