Индийский суд начинает рассмотрение апелляции эстонских судовых охранников

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Дата публикации: Сегодня, 13:18

Индийский суд в понедельник начинает рассмотрение кассационных жалоб эстонских судовых охранников, несмотря на то, чтот некоторое время назад судья заявил об отставке, что означало бы дальнейшее заитягивание процесса

"Согласно последним сведениям, процесс продолжит тот же самый судья, новое судебное заседание назначено на 6 ноября 2017 года", - сообщила на прошлой неделе BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Лийза Тоотс.

10 октября стало известно что от ведения процесса отстранился судья, занимавшийся апелляционной жалобой эстонских судовых охранников, что вызвало неудовлетворение Министерства иностранных дел Эстонии , и глава МИД Свен Миксер в связи с этим вызвал посла Индии.

"На состоявшейся встрече с министром иностранных дел Свеном Миксером посол Индии подтвердила, что для решения инцидента будут приложены всесторонние усилия",- отметила Тоотс.

Резидирующая в Хельсинки посол Индии Вани Рао два дня спустя выразила сожаление о том, что судебный процесс так затянулся, и обещала сделать все от нее зависящее, чтобы инцидент был разрешен как можно скорее.

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии . В декабре того же года всей команде судебные власти Индии предъявили задержанным обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

Верховный суд Индии вернул прошедшее несколько судебных инстанций дело на низшую судебную инстанцию, в суд Тутикорина, который 11 января 2016 года приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.

В конце января 2016 года судовые охранники решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Суд 29 февраля отклонил ходатайство об освобождении под залог, но решил продолжить рассмотрение жалобы. Заседания по рассмотрению кассационных жалоб начались только в октябре и завершились 30 ноября.

15 ноября 2016 года Эстония и Индия подписали договор об обмене осужденными. Договор может позволить доставить домой осужденных в Индии судовых охранников из Эстонии , но его нельзя будет применить, прежде чем вступит в силу приговор, а для этого им придется отказаться от обжалования.

BNS