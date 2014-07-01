Стрельба в церкви Техаса...

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Дата публикации: Сегодня, 10:09

По меньшей мере 26 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл вооруженный мужчина в одной из баптистских церквей в американском штате Техас, недалеко от города Сан-Антонио. Десятки людей получили ранения. Нападавший был обнаружен мертвым.

По предварительным данным, нападавший - молодой белый мужчина, одетый во все черное - в бронежилете и со штурмовой винтовкой в 11.30 по местному времени вошел в здание церкви в городке Сазерленд-Спрингс (население около 400 человек) и открыл стрельбу.

В это время в церкви шла воскресная служба. Как сообщает полиция, среди погибших - люди в возрасте от 5 до 72 лет.

Хотя официально имя вооруженного мужчины не сообщается, многие американские СМИ пишут, что нападавший - Дэвин Патрик Келли, ранее с позором уволенный из ВВС США.

Президент США Дональд Трамп, находящийся в поездке по странам Азии, написал в своем "Твиттере":

"Пусть Бог поможет людям в Сазерленд-Спрингс в Техасе. ФБР и правоохранительные органы работают на месте происшествия. Я слежу за ситуацией из Японии".

Нападение в Техасе произошло всего через месяц после того, как злоумышленник открыл огонь по посетителям концерта под открытым небом в Лас-Вегасе. Это нападение, в результате которого погибло 58 человек и сотни получили ранения, стало самым кровавым массовым преступлением в недавней истории США.

Русская служба BBC