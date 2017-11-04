С 3 ноября РЖД прекращает продажу билетов в плацкартные вагоны

Дата публикации: Сегодня, 10:24

ОАО «РЖД» с пятницы, 3 ноября, прекращает осуществление продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января. Как говорится в сообщении компании, эта мера временная и связана она с отсутствием решения ФАС по тарифам на следующий год. Продажа билетов возобновится сразу же после принятия такого решения.

ОАО «Российские железные дороги» на своем сайте сообщило о приостановке продаж билетов в плацкартные и общие вагоны. Временная мера вводится с 3 ноября и касается билетов на внутрироссийские поезда дальнего следования отправлением с 1 января следующего года. Все остальные категории билетов будут, как и прежде, доступны для пассажиров. Мера также не коснется скоростных поездов и «Сапсанов».

Приостановка реализации билетов связана с тем, что Федеральная антимонопольная служба не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на 2018 год, объяснили в компании. Как только ФАС определится с тарифами, продажи возобновятся в полной мере.

Если установленные регулятором тарифы будут отличаться от действующих ныне, пассажирам компенсируют разницу или предложат возвратить билеты без штрафных санкций.

MK.RU