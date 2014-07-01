Ратас: партнеры председательства помогли Эстонии построить мост в Европу

В стране и мире / РеспубликаРатас: партнеры председательства помогли Эстонии построить мост в Европу
Премьер-министр Юри Ратас официально поблагодарил 3 ноября 2017 в доме Стенбока основных партнеров и спонсоров председательства Эстонии в Совете ЕС за вклад в организацию проходивших в Таллинне мероприятий.
Фото мероприятия (EU2017EE / Анника Хаас)
По словам премьер-министра, подводить итоги председательства еще рано, поскольку рабочие встречи продолжаются как в Брюсселе, так и в Люксембурге, но уже можно сказать, что встречи высшего уровня, проходившие в Эстонии в течение четырех месяцев, не смогли бы состояться без помощи «стен родного дома». «При организации ответственных мероприятий и приеме высоких гостей для достижения наилучшего результата необходимо привлекать партнеров как из публичного, так и из частного сектора. Хочу от всей души поблагодарить все стороны за потраченное время и предоставленные товары и услуги. Благодаря их вкладу, во время председательства Эстонии в ЕС мы построили много новых мостов», - сказал премьер-министр.
От лица предпринимателей слово на мероприятии взял представитель BMW Inchscape Eesti Алари Кольк, который сказал, что председательство Эстонии в Совете ЕС имеет историческое значение не только для страны, но и для его фирмы, поскольку речь шла о по-настоящему большой ответственности. «Решение Госканцелярии доверить представительские поездки в рамках председательства автомобилям BMW премиум-класса было честью для нас. Надеемся продолжить успешное сотрудничество и в будущем при организации подобных международных проектов».
Представитель основного места проведения мероприятий в рамках председательства Эстонии в ЕС – центра Kultuurikatel – Лийна Оя сказала, что и для их творческого и культурного центра было честью принимать высоких гостей из Эстонии и Европы. «Центр в хорошем смысле поразил гостей, и, конечно, его своеобразный промышленный интерьер запомнится многим».
Благодарственные грамоты от премьер-министра получили: AS Andmevara, AS United Motors, Carmen Catering, OÜ Dada AD, Dunker Estonia OÜ, DSV Transport AS, Эстонская телерадиовещательная корпорация, Estravel AS, Event catering OÜ, Event Center OÜ, Eventech OÜ, AS GoBus, Guardtime, Hilton Tallinn Park hotell, Identity Ltd, AS Kalev, AS Tallinna Lennujaam, AS Liviko, Microsoft, Milrem AS, Nordic Hotels OÜ, шеф-повар Пеэтер Пихель, Департамент полиции и пограничной охраны, Radisson Blu Hotel Olümpia, Radisson Blu Sky Hotel, Центр регистров и информационных систем, Sangar AS, Silberauto Eesti AS, Sixt Eesti, Swissotel Tallinn, AS Tallink Grupp, Tallinna Kultuurikatel, таллиннская мэрия, Tere AS, Trinidad Wiseman OÜ, Vaikla Stuudio, Web Expert OÜ и Viksel Studio.
Всего в рамках организации председательства Госканцелярия заключила 126 договоров со 110 партнерами. Спонсоры вложились в председательство товарами и услугами на сумму почти в 1,6 миллиона евро.
По информации Государственной канцелярии Эстонии
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