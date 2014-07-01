Реформа налогообложения коснется и пенсионеров

Дата публикации: Сегодня, 15:47

Как сообщает rus.err.ee , вступающая в силу с нового года система расчета подоходного налога коснется не только заработной платы, но и пенсий. В декабре пенсионеры должны подать заявление в Департамент социального страхования, чтобы размер пенсии не уменьшился.

Сейчас налог не начисляется на первые 236 евро пенсии. С нового года эта сумма больше не будет учитываться, то есть пенсии будут облагаться налогом уже с первого евро.

Если пенсионер не подал заявление в Департамент социального страхования об учете не облагаемого налогом минимума, тогда размер его пенсии может уменьшиться.

Система расчета подоходного налога станет ступенчатой

Средний месячный доход

Необлагаемый налогом доход

до 1200 € 500 € 1201 € - 2099 € 0 - 500€ от 2100 € 0 €

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