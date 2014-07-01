«Фортепианные зверюшки» ищут детей по всей Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 12:00

Начался всеэстонский конкурс по поиску 8-14-летних исполнителей именных ролей в концерте-спектакле «Фортепианные зверюшки. Жизнь в музыке». Концерт-спектакль, входящий в музыкальную программу ЭР100, пройдет в апреле 2018 года в десяти местах Эстонии.

Зрелищный концерт-спектакль «Фортепианные зверюшки. Жизнь в музыке» организуется в честь столетия Эстонской Республики, и в каждом месте его проведения будет привлечен местный молодой талантливый пианист в возрасте от 8 до 14 лет.

«В каждом уезде с помощью конкурса, проводимого в интернете, будет выбрано по одному исполнителю роли самого себя в концерте-спектакле», – рассказала создатель «Фортепианных зверюшек» Катри Ребане. «Мы приглашаем к участию всех детей и молодых людей, которые интересуются музыкой и знакомы с игрой на фортепиано. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на странице klaveriloomad, записать музыкальное произведение на свой выбор или собственного сочинения и загрузить запись на Youtube», – пояснила Ребане.

Дети и молодежь из всех уездов Эстонии смогут принять участие в конкурсе с 1 ноября до 4 декабря.

Победители будут объявлены 8 декабря. Кроме главного приза конкурса – именной роли в новом концертном представлении – жюри присудит призы лучшим фортепианным композициям собственного сочинения и вручит поощрительные премии.

Концертное представление «Фортепианные зверюшки. Жизнь в музыке» представляет собой историю о любви к дому и музыке, а также о важности каждой личности в мире. На сцене выступят актер Маргус Табор, художница Керстин Халлик, музыканты Катри Ребане, Михкель Мяльганд, Пеэтер Ребане и Кристьян Прикс. В качестве особого гостя в концерте будет принимать участие ребенок, ставший в своем городе победителем конкурса. Автором музыки является Катри Ребане, постановщик – Ааре Тойкка.

Концерт-спектакль «Фортепианные зверюшки. Жизнь в музыке» входит в музыкальную программу ЭР100. Подробнее о конкурсе здесь.

В 2018 году исполнится 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о подготовке празднования юбилея и мероприятиях здесь.

Катри Ребане