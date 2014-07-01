Теракт в Нью-Йорке...

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Дата публикации: Сегодня, 11:08

В Нью-Йорке в результате теракта погибли люди.

31 октября в Нью-Йорке произошел теракт: автомобиль в Нижнем Манхэттене врезался в толпу людей. DW собрала все известное и неизвестное о преступлении к настоящему моменту.

Что мы знаем о теракте в Нью-Йорке

Преступление. Около 15 часов по местному времени автомобиль, за рулем которого сидел неизвестный мужчина, въехал в толпу. Спустя некоторое время он столкнулся со школьным автобусом и остановился.

Характер преступления. Местные власти почти сразу квалифицировали преступление как теракт.

Преступник. По сведениям полиции, ему 29 лет. По неподтвержденным данным, которые приводят американские СМИ, имя предполагаемого преступника — Сайфулло Хабибулаевич Саипов, он гражданин Узбекистана, а в США проживает по виду на жительство. Постоянное место жительства — город Тампа (Флорида).