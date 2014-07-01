Часть населения Эстонии просматривает телефон партнера

Дата публикации: Сегодня, 10:46

Фирма опросов Norstat провела в Эстонии опрос, согласно которому 23 процента людей хранят в телефоне материалы, которые они скрывают от близких, а 18 процентов тайно исследовали содержание телефона партнера.

По словам директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, исследование показывает, что чаще всего материалы скрывают от окружающих и следят за партнерами молодые женщины.

Согласно исследованию, содержание своих телефонов от окружающих скрывают 19 процентов мужчин и 26 процентов женщин. Среди эстонцев и русскоговорящих эти показатели составили соответственно 21 и 28 процентов. Среди возрастных групп больше всего содержание своих телефонов скрывали люди в возрасте от 16 до 24 лет (53 процента). В возрастной группе 25-34 этот показатель составил 33 процента.

Содержание телефона партнера изучали 10 процентов мужчин и 26 процентов женщин. Активнее всего этим занимались люди в возрасте 16-24 года (36 процентов), в возрастной группе 25-34 процента показатель составил 32 процента.

По словам Селиов, в реальности эти показатели могут быть выше, поскольку люди не любят признаваться себе в слежке за партнерами и предпочитают думать, что заглянули всего одним глазом. «Согласно закону, это незаконная слежка. Люди сами облегчают эту задачу, поскольку 38 процентов респондентов не ставят замок на экран телефона», - добавила Селиов.

Заказанное Tele2 исследование поведения потребителей было проведено в интернете и прошло в октябре. В опросе приняли участие 500 пользователей в возрасте от 16 лет.

BNS