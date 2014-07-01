Потребление алкоголя в Эстонии упало

Дата публикации: Сегодня, 09:17

В прошлом году потребление алкоголя сократилось в среднем до 9,9 литра абсолютного алкоголя на одного взрослого, говорится в ежегоднике Института развития здоровья (TAI).

Если в 2014 году в Эстонии потребляли в среднем 11,1 литра, а в 2015 году - 10,5 литра абсолютного алкоголя на одного взрослого , то в прошлом году п отребление алкоголя упало ниже 10 литров в год на взрослого, говорится в ежегоднике "Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis" (Рынок, потребление и ущерб от алкоголя в Эстонии).

Продолжает понижаться и доля потребителей крепкого алкоголя. Так, 88 процентов опрошенных Институтом конъюнктуры Эстонии заявили, что не пьют водку или же делают это нескнлько раз в год. В 2008 году такой ответ дали 67 процентов опрошенных.

Как сообщает ежегодник, большая часть жителей Эстонии выступает за запрещение рекламы алкоголя. Почти три четверти опрошенных считают, что рекламу алкоголя на улицах следует запретить. За запрещение рекламы алкоголя на радио, телевидении, в интернете и в газетах и журналах выступает более половины опрошенных.

Жители Эстонии считают, что наиболее серьезные проблемы, связанные с упртреблением алкоголя, относятся к управлению автомашиной в нетрезвом виде – эту проблему назвали 94 процента опрошенных. Далее в списке серьезных прьбем упоминаются нарушение общественного порядка, домашнее насилие, употребшение алкоголя детьми и молодежью и нарушения здоровья, вызванные алкоголем.

Директора Института конъюнктуры Марье Йозинг назвалак позитивным последовательное снижение потребления алкоголя уже четвертый год подряд. " В то же время снижается прежде всего доля тех, кто и ранее употреьблял алкоголь умеренно, - отметила Йозинг. - Главными причинами может быть рост цен и изменение установок. Все больше ценится здоровый образ жизни и проведение досуга без алкоголя. Опасность представляет, однако, льготные покупки алкоголя за границей в Латвии, которые могут способствовать возобновлению роста потребления алкоголя".

Йозинг считает, что наряду с повышением акцизов для снижения потебления алкоголя населением следует активнее прежнего применять и другие возможности — ограничение рекламы, лучшую разъяснительную работу, уменьшение продажи алкоголя на мероприятиях, лучшее контролирование запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним и другое.

Ежегодник "Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis" составлен Институтом конъюнктуры по заказу Института развития здоровья.

BNS