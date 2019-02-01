Центристская партия, Isamaa и EKRE опубликовали текст коалиционного договора

Основные принципы политики гражданства и языка не изменятся. Коалиция не узаконит двойное гражданство. Сохранится упрощенный процесс получения гражданства для людей с инвалидностью. Для желающих получить эстонское гражданство предложат бесплатные курсы изучения эстонского языка и оплачиваемый отпуск для изучения эстонского языка. Для заканчивающих основную школу будут проводить государственный экзамен по обществоведению, который приравнивается к экзамену на гражданство. В дополнение к нему проводится выпускной экзамен по эстонскому языку, в том числе, по эстонскому как второму языку. Если оба экзамена сданы успешно, при условии выполнения соответствующих положений закона ходатайствовать об эстонском гражданстве.

Также политики обещают поиск быстрого решения вопроса гражданства для проживающих в Абхазии эстонцев.

В детсадах и школах обеспечат хороший уровень обучения госязыку

В части образования политики собираются поднять зарплаты учителям, повысить репутацию профессионального образования, сделать детсады, школы, гимназии безопасными от травли, поддерживать обучение шахматам в школах, а также предлагать религиозное обучение в качестве предмета по выбору. Для обучения эстонскому языку хотят увеличить возможности обучения в интернете, обеспечить хороший уровень преподавания языка в детсадах и школах, обеспечить учебные заведения современной методикой и учебными материалами, ввести дополнительный коэффициент в зарплаты учителей эстонского языка, создать при Рийгикогу комиссию, занимающуюся вопросами обучения языку. В Кохтла-Ярве хотят сохранить отдельное учебное заведение с эстонским языком обучения.

Новая коалиция хочет инициировать проект моста между материком и Сааремаа

Создаваемый Центристской партией, Isamaa и EKRE коалиционный союз собирается инициировать государственную специальную планировку моста между материком и островом Муху, с которого можно попасть на Сааремаа, заявил в субботу на собрании совета партии ее лидер Юри Ратас.

Новая коалиция проведет опрос мнения жителей Эстонии по этому вопросу, как среди островитян, так и населения материковой части. При необходимости создаваемая коалиция в принципе готова привлечь кредиты для реализации крупных инфраструктурных проектов.

Также создаваемая коалиция планирует построить четырехполосные шоссе между Таллинном и Тарту, Таллинном и Нарвой, а также Таллинном и Пярну, развивать удобное и быстрое железнодорожное сообщение из столицы в направлении Палдиски, Тарту, Нарвы, Пярну, Вильянди, Рохукюла, Койдула и Валга.

Собираются поддержать исследования для строительства туннеля между Таллинном и Хельсинки.

Если Евросоюз в своем следующем бюджетном периоде не обеспечит финансирования проекта Rail Baltic в обещанном размере (81%), то правительство пересмотрит проект.

Представители партий, принимавших участие в коалиционных переговорах подпишут договор в понедельник, 8 апреля.

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