Избранные в Рийгикогу министры прежнего правительства пока отказались от депутатской зарплаты

Все министры из состава предыдущего правительства, которым удалось переизбраться в Рийгикогу нового созыва, пока отказались от получения депутатской зарплаты.

"Все избранные в Рийгикогу и продолжающие сейчас работу в правительстве депутаты Рийгикогу представили заявление в административную службу, согласно которому они отказываются от депутатской зарплаты до назначения нового правительства", - подтвердила пресс-служба эстонского парламента агентству BNS.

Из прежнего правительства в Рийгикогу прошли Юри Ратас, Рийна Сиккут, Юри Луйк, Индрек Саар, Катри Райк, Кадри Симсон, Майлис Репс, Свен Миксер, Тармо Тамм и Урмас Рейнсалу.

Выборы в Рийгикогу выиграла Партия реформ, которая получила 34 места в парламенте. Центристская партия получила 26 мандатов, Консервативная народная партия (EKRE) - 19, партия Isamaa ("Отечество") - 12 и Социал-демократическая партия (СДП) - 10. Для формирования правительства большинства правящая коалиция должна контролировать не менее 51 места в Рийгикогу.

Партия реформ в первые дни после состоявшихся 3 марта выборов предложила начать коалиционные переговоры Центристской партии, однако центристы отвергли это предложение и вступили в переговоры с EKRE и Isamaa. На прошлой неделе им удалось согласовать текст коалиционного договора, который был утвержден в субботу советами уполномоченных трех партий.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила сформировать правительство лидеру выигравшей выборы Партии реформ Кае Каллас, но поскольку центристы и две консервативные партии контролируют большинство мест в Рийгикогу, это предложение, скорее всего, окажется формальностью.

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