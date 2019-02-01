На украинских президентских выборах лидирует Зеленский, в Эстонии голосовали за Бойко

Дата публикации: Вчера, 10:07 Просмотрено: 105

На выборах президента Украины лидирует шоумен Владимир Зеленский. Явка на выборах превысила 63% голосов.

Шоумен и продюсер Владимир Зеленский лидирует в первом туре президентских выборов на Украине. Автор: TASS / Scanpix

После обработки 40% голосов, стало ясно, что за Зеленского решили проголосовать более 30% избирателей, в то время как действующего президента Петра Порошенко поддержали почти 17%. Оба политика вышли во второй тур. Юлия Тимошенко набирает 13% голосов избирателей, передают утренние новости ETV+.

В Эстонии в выборах президента Украины приняли участие 1242 гражданина этой страны - у эстонских украинцев лидирует Юрий Бойко, набравший треть голосов.

Второй тур на выборах президента Украины должен состояться через 3 недели.

Источник: rus.err.ee