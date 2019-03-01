Армия Израиля ответила на ракетный обстрел ударами по целям ХАМАС в секторе Газа

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Армия Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всей территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого в понедельник получили ранения cемеро израильтян.

Столб дыма над сектором Газа после воздушного налета 25 марта. Автор: Reuters/Scanpix

Семеро израильтян, включая троих детей, были госпитализированы в понедельник с ранениями различной степени тяжести после попадания запущенной из сектора Газа ракеты в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственное поселение) Мишмерет в центральной части Израиля, сообщило агентство ТАСС.

По информации телеканала Al Arabiya, в израильской операции принимают участие боевые вертолеты, который выпустили по позициям палестинского сопротивления не менее трех ракет. Удары, отмечает телеканал, наносятся по западной части сектора Газа.

Источник: rus.err.ee