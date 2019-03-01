США официально признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Дата публикации: Сегодня, 10:27 Просмотрено: 93

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами - сирийской территории, которую еврейское государство оккупировало в 1967 году после Шестидневной войны.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Автор: Reuters/Scanpix

Торжественная церемония подписания этого документа состоялась в Белом доме в рамках переговоров Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает 25 марта агентство ТАСС.

Трансляцию подписания прокламации и совместного выступления Трампа и Нетаньяху перед журналистами вели в прямом эфире американские новостные телеканалы.

Трамп объяснил этот "исторический шаг" тем, что Иран и террористические группировки "продолжают использовать Голанские высоты как потенциальную площадку для нападений на Израиль".

"Мы давно к этому шли. Это должно было произойти десятилетия назад", - цитирует заявление американского президента журналистам издание The Hill.

Издание отмечает, что заявление Трампа окажет большую поддержку Нетаньяху, который пытается сохранить за собой пост премьер-министра Израиля на фоне обвинений в коррупции. Парламентские выборы в Израиле пройдут через две недели.

"У Израиля никогда не было более близкого друга", - сказал Нетаньяху Трампу на церемонии в Белом доме.

Голанские высоты входили в состав Сирии с момента провозглашения независимости страны и до 1967 года, когда после Шестидневной войны их большая часть оказалась под контролем Израиля.

Международное сообщество суверенитет еврейского государства над Голанами не признает.

Источник: rus.err.ee