В Эстонии в понедельник вспоминают жертв мартовской депортации

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В понедельник, 25 марта, исполняется 70 лет мартовской депортации 1949 года. Согласно решению правительства, в день 70-й годовщины будут вывешены траурные флаги в память о сосланных в Сибирь жителей Эстонии.

По всей Эстонии зажгут десятки тысяч свечей. Автор: Анна Аурелия Минев, ERR

У мемориала жертвам коммунизма состоится поминальная церемония, которую откроет своей речью президент Керсти Кальюлайд, сообщили утренние новости ETV+.

В ходе церемонии будет открыта новая мемориальная плита с именами двухсот жертв коммунизма и плита, посвященная безымянным жертвам. На площади Вабадузе свечами будет выставлен контур карты Эстонии. На стенах Таллиннской горуправы при помощи лазера будет транслироваться история депортации, а также имена ее жертв.

Поминальные мероприятия пройдут по всей Эстонии.

В ходе мартовской депортации 1949 года из Эстонии в течение нескольких дней было выслано в Сибирь более 22 000 человек, в основном - гражданских лиц, женщин, стариков и детей.

Депортировали как отдельных людей, так и целые семьи. Репрессии затронули все уезды страны.

Большинство депортированных были освобождены в 1958 году, последние из высланных в 1949 году были освобождены в 1965 году. Несколько тысяч человек не вернулись домой. В общей сложности в марте 1949 года из стран Балтии депортировали около 95 000 человек.

Источник: rus.err.ee