В Италии водитель школьного автобуса поджег его вместе с детьми, все дети спасены

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В окрестностях Милана водитель угнал автобус, в котором ехало более 50 школьников, протаранил на нем несколько полицейских машин, а затем поджег его вместе с детьми внутри. Некоторых из них он перед этим связал.

Полиция Италии на месте происшествия. Автор: EPA/Scanpix

По данным итальянской полиции, перед тем, как поджечь автобус, водитель сказал детям, что "не выживет никто". Однако фактически жертв не было: дети сумели освободиться и выбраться из автобуса через задние окна, которые разбила подоспевшая полиция, передает Русская служба Би-би-си.

По данным полиции, всего в результате инцидента 14 человек отравились дымом, но угрозы их жизни нет. "Это было чудо. А могла бы быть бойня", - цитируют СМИ главного прокурора Милана Франческо Греко.

Водитель арестован. Это 47-летний итальянец сенегальского происхождения. Учитель, находившийся в автобусе вместе с детьми, сказал журналистам, что водитель часто выражал недовольство миграционной политикой Италии. Некоторые СМИ сообщают, что он требовал "остановить гибель людей в Средиземном море".

Как развивались события

В автобусе были ученики двух классов в сопровождении взрослых. Они ехали из школы в городе Вайлати-ди-Крема в спортзал, но внезапно автобус повернул не туда и направился по шоссе в сторону миланского аэропорта.

Вслед за этим водитель начал угрожать пассажирам ножом. Один из школьников позвонил родителям, которые обратились в полицию.

Полиция попыталась перехватить автобус, но на это ушло много времени - он неоднократно таранил полицейские машины, но в конце концов остановился.

Местные СМИ сообщают, что водитель успел облить автобус бензином и поджечь. Но полицейские разбили задние стекла и начали помогать пассажирам выбраться до того, как он сгорел.

Прокуратура Милана расследует все возможные версии. В частности, они не исключают, что преступление носит террористический характер.

Министр внутренних дел от правой партии Маттео Сальвини выразил недовольство тем, что мужчине доверили управлять школьным автобусом с учетом того, что в прошлом у него были задержания за езду в нетрезвом виде.

Источник: rus.err.ee