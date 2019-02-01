Центристы против бесплатной газеты: хотя бы меньшим тиражом

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На почтовых ящиках нарвитян появились первые наклейки, обозначающие, что их владельцы не хотят получать газету Narva Linnaleht, издающуюся на бюджетные средства, то есть на деньги налогоплательщиков. Инициатором этой кампании стало правление нарвского округа Центристской партии.

Председатель молодежного совета Нарвского округа Центристской партии Аня Степанова пришла за наклейкой для себя и своей бабушки.

Люди просили: спасите наши ящики!

В понедельник наклейки с изображением перечеркнутого логотипа газеты можно было получить по окончании рабочего дня в офисе центристов в концертном доме «Женева».

- Идея с наклейками появилась у нас еще до выборов, но на некоторое время ее реализацию мы отложили, опасаясь, что в контексте предвыборной конкуренции она может быть воспринята как борьба в собственных интересах, - поясняет член правления Виталий Ильин.

Между тем, как отметила в своем интервью «Актуальной камере» руководитель Нарвского округа партии Яна Тоом, во время предвыборной кампании они получили много критических отзывов по поводу городской газеты.

Наряду с раздачей наклеек идет сбор подписей под обращением в адрес Нарвского горсобрания.

- Сбор подписей направлен на то, чтобы городское собрание рассмотрело вопрос целесообразности издания такой газеты, - говорит Яна Тоом.- Или хотя бы издания ее таким (30 500 экз. - ред.) тиражом. Она покрывает все нарвские почтовые ящики ковровой бомбардировкой. Люди ее не хотят, многие ее выбрасывают. Если у них будет 5000 желающих, они смогут печатать ровно столько экземпляров и тем самым экономить городские деньги, – сказала Тоом.

«Зомбируют пожилых»

Пришедшая в понедельник за наклейкой Наталья оказалась одной из таких «нежелающих».

- Да, нашла время после работы забежать сюда. Потому что не могу видеть, как буквально «сорят» нашими общими деньгами: газеты валяются по подъезду, а лично я сразу перекладываю свой экземпляр в коробку для макулатуры, - говорит женщина. - Сама газета не заинтересовала меня ни одним своим номером. Всю информацию я беру из других изданий, которым доверяю больше, но главным образом из интернета (хотя книги предпочитаю бумажные). И так действует абсолютное большинство людей моего поколения. То есть молодые нарвитяне.

Наталья считает, что если Нарвское горуправление искренне заинтересовано в повышении осведомленности своих жителей, ему стоит серьезно заняться модернизацией городского сайта.

Похожую картину многие из нас видели и в своих подъездах. Но настороженность все же присутствует: может, объявленная кампания центристов — всего лишь «наезд» на конкурентов, если не за горами местные выборы 2021 года?

Нарву не красит

- Действительной причиной для нашей кампании является то, что мы очень недовольны и уровнем профессионализма, и содержанием Narva Linnaleht, - говорит Виталий Ильин. - Опечатки (достаточно вспомнить, как был воспроизведен недавно гимн Эстонии, это имело резонанс по всей республике), орфографические ошибки, путаница с фотографиями... И — пустое декларирование стоящих перед городом задач, самовосхваление и критика политических конкурентов: разве можно это приветствовать?

Другой участник нашего разговора, Аллен Аллет, видит проблему в том, что газета, издающаяся на городские деньги, занимается нечестной конкуренцией с частными изданиями, к примеру, размещает по демпинговым ценам коммерческую рекламу. (Чего, кстати, не делает другая газета центристов - «Столица», с которой часто сравнивают нарвское муниципальное издание). Аллену Аллету также непонятно, зачем городской газете нужны столь солидные средства, если в ней используется такое количество «перепечаток».

И каждый из присутствующих назвал свой вариант гораздо более острой потребности использования бюджетных средств, чем Narva Linnaleht. Это разбитые дороги, необходимость финансового участия города в государственной программе обустройства жилья для людей с недостатком здоровья, выделение средств на ходатайство для статуса «Культурная столица Европы» ...

Все вместе листаем свежий номер Narva Linnaleht и - находим подтверждение всему сказанному.

Получи и наклей

Ударным днем в организованной кампании будет суббота, 23 марта. Получить наклейку можно будет в палатке, установленной возле концертного дома «Женева» с 11 до 15 часов. А затем самому наклеить ее на свой почтовый ящик. В этот день помимо прочего выяснится, как много людей в Нарве готовы не только проявлять недовольство — в четырех стенах или в интернете, но и воспользоваться своим законным правом. В данном случае - отказаться от того, в чем не нуждаются.

Пока же расхождение в желаниях и действиях имеется. Как сказал нашей газете Виталий Ильин, менее чем за сутки его сообщение в Фейсбуке о выдаче наклеек вызвало бурную реакцию: 69 репостов, 113 комментариев. Но в понедельник очереди перед дверями офиса центристов не было.

Татьяна Завьялова

Фото: Татьяна Завьялова