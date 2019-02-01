Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в голландском Утрехте

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Полиция работает на месте происшествия в голландском городе Утрехт. Автор: AFP/SCANPIX

В голландском городе Утрехт в понедельник неизвестный открыл стрельбу в трамвае. В результате погибли три человека, ранены девять. Разыскивается уроженец Турции. Сотрудники антитеррористического подразделения полиции в понедельник, 18 марта, подняты по тревоге в связи со стрельбой в трамвае в нидерландском Утрехте. Мэр города Ян ван Занен сообщил, что в результате нападения погибли три человека, ранены еще девять, трое из них – в тяжелом состоянии. По его словам, речь идет о теракте, передает dw.com. Для эвакуации пострадавших на место прибыли вертолеты медицинских служб. Королевская военная полиция Нидерландов сообщила, что особый режим безопасности вводится в аэропортах страны и на ключевых государственных объектах. По периметру места происшествия установлены полицейские кордоны, начато расследование. По последним данным, в связи с атакой полиция разыскивает 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса. Правоохранительные органы распространили его фотографию с записи камеры видеонаблюдения.

Известно, что инцидент произошел в 10.45 по местному времени (12.45 мск) в районе остановки 24oktoberplein на юге города. В полиции не исключают возможного террористического мотива нападавшего. По соображениям безопасности полицейские попросили заблокировать на вход двери во всех школах города.

В самом городе и общине Утрехт уровень террористической угрозы повышен до максимального – пятого. Агентства отмечают, что это беспрецедентный случай в истории города.

Кроме того, после согласования с полицией было решено закрыть все мечети в городе. Сотрудники служб безопасности дежурят на центральных автомагистралях страны. Так, дополнительные наряды стянуты к автотрассе A2 в направлении Ден Бош (провинция Северный Брабант) и A27 в направлении Бреды. Уровень контроля также повышен на автотрассах и в поездах на границе с Германией.

Между тем, как передает региональная газета BN De Stem, в атаке могли участвовать несколько нападавших. По свидетельствам очевидцев, в отношении трех пострадавших были проведены реанимационные мероприятия. По предварительным данным, преступники бросили оружие в салоне трамвая. С места происшествия они могли скрыться на красном автомобиле.

Редактор: Сергей Михайлов, Ирина Киреева

Источник: rus.err.ee