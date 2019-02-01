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В миреПорошенко заявил, что Крым "будет возвращен Украине"

Дата публикации: Сегодня, 16:19 Просмотрено: 70

Президент Украины и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко в воскресенье заявил, что сделает все возможное, чтобы вернуть Крым в состав Украины сразу после президентских выборов.

Порошенко заявил, что Крым "будет возвращен Украине"

Фото: ria.ru

"...Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов", - написал он на своей странице в Facebook.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в президентском рейтинге Владимир Зеленский с поддержкой более 20% избирателей, за ним с большим отставанием следуют действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.

 

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