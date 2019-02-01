Дата публикации: Вчера, 16:49 Просмотрено: 88

По оценке департамента внешней разведки, международный терроризм не представляет для Эстонии серьезной угрозы, но нельзя исключать радикализацию под влиянием распространяющейся в интернете пропаганды.

Иллюстративное фото.

«Несмотря на постоянную угроз терроризма в Европе, в Эстонии уровень угрозы терактов остается низким. Но, хотя международный терроризм не представляет для Эстонии серьезной угрозы, он представляет потенциальный риск, прежде всего для эстонских граждан за границей. С учетом обширной деятельности террористов, и в Эстонии нельзя полностью исключить вероятность радикализации под влиянием распространяющейся в интернете пропаганды», - говорится в опубликованном во вторник ежегоднике департамента.

«Ослабленное и лишенное территории Исламское государство (ИГ) в 2019 году продолжает оказывать воздействие на европейскую безопасность», - отмечает департамент.

По оценке департамента, военная кампания против ИГ и систематическая работа по борьбе с терроризмом осложнили проведение операций экстремистской группировки в Европе. В то же время, целью исламистских экстремистов на Западе остаются проведение терактов, риск которых по-прежнему высок прежде всего во Франции, Германии, Соединенном Королевстве, Бельгии и Испании.

Департамент отмечает, что, например, в Соединенном Королевстве и Франции в списке считающихся источником угрозы терактов лиц более 20 000 имен, а в Финляндии ведется наблюдение за 370 представляющими террористическую угрозу людьми, у которых есть прямые или косвенные связи с радикальными исламистскими сетями или организациями.

По данным Европоля, за пять лет число задержанных по подозрению в теракте выросло в странах ЕС вдвое.

«В течение двух последующих лет в странах ЕС из тюрем выйдет около 200 осужденных за теракты. Усиливающаяся в тюрьмах радикализация после выхода на свободу отбывших срок наказания лиц на многие годы окажет воздействие на безопасность европейских стран», - говорится в ежегоднике.

Департамент отмечает, что, хотя за последние годы деятельность ИГ была существенно ограничено, распространяющие радикальную пропаганду и занимающиеся вербовкой бойцов сети продолжают призывать к терактам в Европе. Вместо крупных операций упор делается скорее на находящихся в Европе бойцов, которым дают указания, как совершать нападения с помощью дешевых и легкодоступных средств, чтобы совершить крупный и привлекающий внимание СМИ теракт.

BNS