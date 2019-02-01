Президент лишила всех воинских званий осужденного за госизмену Дениса Метсаваса

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу подписала указ о лишении всех воинских званий осужденного за государственную измену Дениса Метсаваса.

Заседание суда по делу Дениса Метсаваса и Петра Волина. Автор: КаПо

В соответствии с законом о воинской службе президент республики может по предложению командующего Силами обороны лишать воинских званий лиц, осужденных за преступления против человечности и международной безопасности и преступлениях против государственной власти или приговоренных к пожизненному тюремному заключению, сообщил в пятницу BNS пресс-секретарь канцелярии президента.

Харьюский уездный суд приговорил Дениса Метсаваса к 15,5 годам заключения за государственную измену и передачу иностранному государству внутриведомственной информации.

BNS