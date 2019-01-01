Кристина Каллас уходит с поста директора Нарвского колледжа ТУ

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Председатель партии Eesti 200 Кристина Каллас покинет пост директора Нарвского колледжа Тартуского университета и продолжит руководить партией.

Kristina Kallas. Foto: Tiit Blaat

«Я решила, что останусь в политике и продолжу руководить Eesti 200, - написала Каллас в Facebook в четверг. - Поэтому я ухожу с должности руководителя Нарвского колледжа, потому что невозможно находиться одновременно на двух руководящих постах. Я и в дальнейшем сохраню связь с Нарвским колледжем, продолжу деятельность в качестве ученого и преподавателя».

«Вы и в дальнейшем будете часто видеть меня в Нарве. Я буду поддерживать колледж, пока не будет найден новый директор, а после этого буду заниматься научной работой в сфере интеграции. У Нарвского колледжа есть все предпосылки и потенциал, чтобы стать центром развития многоязычного образования, ИТ и предпринимательства в регионе, движение в этом направлении происходило в течение последних трех лет», - написала Каллас.

На недавних выборах Eesti 200 не прошла в парламент, но она продолжит действовать при поддержке государственной субсидии в 100 000 евро в год. На этой неделе партия сообщила, что примет участие в предстоящих в мае выборах Европейского парламента.

BNS