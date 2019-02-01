Под куполом политического цирка

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Цирки «Du Soleil» и «На Цветном бульваре» по сравнению с Йыхви – жалкие шапито. В этом смогли убедиться журналисты, пришедшие во вторник 5 марта к 8 часам утра на заседание Йхвиского волостного собрания в ожидании сенсации.

«Внеочередное заседание» волостного собрания Йыхви.

На рассмотрение депутатов было вынесено заявление оппозиции о выражении недоверия волостному старейшине Мартину Репинскому и председателю волостного собрания Эдуарду Эасту. Поводом для недоверия, по мнению оппозиции, стало якобы процветающее в волостной управе кумовство, коррупция и прочие смертные грехи. О них говорили, а точнее, кричали участники митинга, состоявшегося накануне, 22 февраля, сторонники оппозиции, которых набралось от 30 до 50 человек. На этом митинге и было первое отделение циркового представления. Ведь перед зданием йыхвиской Ратуши митинговали не только простые жители, но и конкуренты Репинского – кандидаты в депутаты Рийкикогу. К тому же, как обнаружил помощник старейшины Йыхвиской волости Макс Каур, некоторые митингующие были доставлены на митинг в Йыхви из других волостей.

В день, когда оппозиция подала свое заявление о выражении недоверия руководителям, было решено, что оно будет рассмотрено 5 марта на внеочередном заседании. И вот оно началось. За столом находился лишь один человек – председатель волостного собрания Эдуард Эаст. Он сам внес предложение включить в повестку дня заявление о недоверии, сам же проголосовал за повестку, и против – за объявление этого самого недоверия. Таким образом, вотум недоверия Репинскому и Эасту провалился. Что и было запротоколировано.

Честное слово, картина, достойная кисти передвижников: журналисты с фото - и телекамерами, несколько любопытных работников волостного управления, а за столом для народных избранников - один лишь Эдуард Эаст, поднимающий руку. Впрочем, возможно, это и есть «демократия по-эстонски»?

После того, как завершилось представление и погасли софиты, журналист прошел за кулисы и задал всего один вопрос: «Что это было»?

Эдуард Эаст ответил, что произошедшее характеризует неуважение оппозиции к волостному собранию. «Они не пришли, вероятно, потому, что сочли свое заявление уже потерявшим актуальность».

Какая уж тут актуальность, если накануне стало известно, что волостной старейшина Йыхви победил на парламентских выборах и уйдет в Рийгикогу.

А уйдет ли? Поговорим на эту тему.

- Господин Репинский, что это было несколько минут назад?

- Как я и предполагал, предвыборный цирк. Критики сами не верили в претензии, которые выдвигали. Вот и не пришли.

- Какой смыл выражать вам недоверие, если вас ждет кресло в парламенте. Когда вы намерены его занять?

- Когда депутаты волостного собрания от коалиции и жители волости скажут, что в Рийгикогу я для них буду более полезен, чем в должности старейшины волости. Ведь я – единственный депутат, прошедший в Рийгикогу от Йыхви.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов