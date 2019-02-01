Президент лишила государственных наград Мати Алавера

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Президент Керсти Кальюлайд своим решением лишила государственных наград тренера по лыжным гонкам Мати Алавера в связи с допинговым скандалом.

Мати Алаверу придется вернуть орден Эстонского Красного Креста IV степени, которым он был награжден в 2001 году, и орден Белой звезды III степени, который был ему вручен в 2006 году.

Фото: ERR

Согласно закону о государственных наградах президент своим решением может лишить их того, если впоследствии поведение награжденного лица окажется недостойным и исключает ношением им наград. Если недостойные действия лауреатов государственных наград находят подтверждение, президент принимает решение о лишении награды.