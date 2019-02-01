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В миреЛондон и ЕС продолжают переговоры по Брекзиту

Дата публикации: Сегодня, 15:10 Просмотрено: 65

Эксперты из ЕС и Великобритании продолжают переговоры по разрешению патовой ситуации в связи с Брекзитом, сообщил ЕС в понедельник.

Лондон и ЕС продолжают переговоры по Брекзиту

Иллюстративное фото.

По сообщению представителей ЕС, главный переговорщик по Брекзиту со стороны ЕС Мишель Барнье встретится с британским министром по Брекзиту Стивеном Барклеем и генеральным прокурором Джеффри Коксом.

По планам, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, но ее парламент отклонил достигнутое ЕС и премьер-министром Терезой Мэй соглашение о выходе, тем самым повысив риск хаотического и вредного для экономики выхода.

BNS

 

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