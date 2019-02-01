Президент собирается лишить лыжного тренера Мати Алавера государственных наград

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Эстонский тренер по лыжным гонкам Мати Алавер подтвердил, что при его посредничестве лыжник Карел Таммъярв установил контакт с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом. Алавер подал в отставку со своей должности в Эстонском олимпийском комитете. Президент Эстонии собирается лишить тренера государственных наград, также Алавер покинул Партию реформ.

Фото: Peoples.ru

"Настоящим подтверждаю, что я организовал контакт допингового врача Марка Шмидта для Карела Таммъярва в 2016 году. Это самая большая ошибка в моей жизни, и я искренне сожалею об этом. Приношу извинения спортсменам, их родственникам, эстонским любителям лыжного спорта и спортивной общественности. Моей деятельности нет никакого оправдания", - сообщил Мати Алавер в своем официальном заявлении, текст которого привел портал новостей вещания.

Ранее Карел Таммъярв, попавшийся в австрийском Зеефельде на допинге, сказал на пресс-конференции в пятницу, что применение допинга началось с 2016 году, когда Мати Алавер предложил поделиться контактами немецкого доктора, который занимался этим.

Также Алавер покинул свой пост в исполнительном комитете Эстонского олимпийского комитета. Алавер вышел и из Партии реформ, в которой он состоял с 2001 года.

"Если недостойные действия лауреатов государственных наград находят подтверждение, а это сегодня признал сам Алавер, то президент принимает решение о лишении награды. Сейчас президент находится за рубежом, когда вернется, то ознакомится с обстоятельствами дела. В понедельник будет принято решение", - сообщил ERR советник президента Таави Линнамяэ.

Алавер был награжден орденом Эстонского Красного Креста IV степени (2001) и орденом Белой звезды III степени (2006).

BNS

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