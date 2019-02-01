Таммъярв на покупку допинга использовал спонсорские средства

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Эстонский лыжник Карел Таммъярв, признавшийся в употреблении допинга, признал, что начал сотрудничать с допинг-врачем еще в 2016 году, и на покупку допинга использовал спонсорские средства.

Фото: Википедия

Postimees приводит в блоге слова Таммъярва: "Деньги на допинг шли из денег моих личных спонсоров. Суммы были большие. Должен ли я платить? Не хочу говорить он этом". Таммъярв по его словам, использовал допинг для того, чтобы соревноваться с ведущими лыжниками мира на одном уровне.

Таммъярв признался, что ему сложно и что ему стыдно перед родителями.

В ночь на пятницу два эстонских лыжника, задержанных в среду по обвинению в употреблении допинга, Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу, были отпущены на свободу. По словам главного тренера сборной Эстонии Анти Саарепуу, спортсмены признали допинг-кейс, передает Postimees.

"Информация, которую получил от спортсменов такова, что это допинговое дело. Больше ничего не знаю, расследование продолжается. Я спросил у обоих, связано ли задержание с допингом, и получил в ответ "да". Не знаю, что с ними дальше будут делать, но надеюсь, что они смогут уехать домой и там уже правосудие будет ими заниматься. Какими будут наказания и все прочее выяснится в ближайшее время. Вину они мне не признали, просто сказали, что это допинг-кейс", - сказал Саарепуу и подтвердил, что Таммъярв и Веэрпалу ночуют в отеле сборной.

Такаже Саарепуу сказал, что до ЧМ не мог и подумать, что оба спортсмена могут быть замешаны в допинговом деле.

BNS

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