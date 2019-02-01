Призывы оппозиции к армии Венесуэлы безуспешны, утверждает глава Конституционной ассамблеи

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Обращенные к Вооруженным силам Венесуэлы призывы переходить на сторону оппозиции пока не принесли никакого результата. Такое мнение высказал в среду председатель Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо, о чем сообщает ТАСС.

"Они (оппозиция. - Прим. ТАСС) направляют [военным] послания, но они не возымели никакого эффекта до настоящего времени", - сказал Кабельо. Он также призвал чавистов (последователей покойного президента Уго Чавеса. - Прим. корр. ТАСС) "сохранять единство при любых обстоятельствах и агрессии в отношении родины".

Между тем из других источников известно, что моральный дух военных падает. По данным властей Колумбии, только с 23 февраля в эту страну перебежали более 400 венесуэльских военнослужащих и полицейских, отказавшихся выполнять приказы президента Николаса Мадуро.

"Миграционная служба Колумбии сообщает, что уже 411 [венесуэльских] военных и полицейских пересекли границу за четыре дня, отказываясь поддерживать [президента] Николаса Мадуро", - написал в среду в микроблоге Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас со ссылкой на колумбийские власти. Случаи дезертирства отмечены и на границе с Бразилией. Причем один из убежавших в Бразилию силовиков заявил: "Мы не можем больше принимать диктатуру Николаса Мадуро и его подчиненных. Мы устали от этого".

В то же время миграционная служба объявила об открытии пропускных пунктов на границе с Венесуэлой, но "было принято решение ограничить проход по мостовым переходам, поскольку нет гарантий безопасности для граждан".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что политические противники Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону. Сам Гуайдо в настоящее время находится за пределами Венесуэлы.

По словам депутата Национального собрания Венесуэлы Дельса Солорсано, на следующей неделе лидер оппозиции вернется на родину.

Ранее оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы дала Гуайдо разрешение оставить страну на пять дней после получения от него соответствующего обращения. Лидер оппозиции покинул Венесуэлу 23 февраля во время попытки его сторонников доставить груз с продовольствием и медикаментами с территории соседней Колумбии. Однако границы с Колумбией и Бразилией закрыли по решению официального Каракаса.

Мадуро назвал инициативу о передаче иностранной гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. "Мы с достоинством говорим им (американцам), что нам не нужны их объедки, крошки и ядовитая пища", - объявил венесуэльский президент, пообещав не допустить гуманитарных поставок.

Еще изощреннее высказалась исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес, которая сравнила иностранную гуманитарную помощь с биологическим оружием. "За этим дешевым шоу стоит намерение устроить вторжение в Венесуэлу", - сказала она. По словам Родригес, отправленная из США гуманитарная помощь "вызывает онкологические заболевания". "Эта загрязненная и отравленная химикатами еда представляет собой биологическое оружие, чтобы отравить наше население", - подчеркнула женщина-политик.

Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили гуманитарную помощь в страну, а несколько грузовиков были сожжены. Более того, венесуэльские силовики открыли огонь на поражение по волонтерам и оппозиционным активистам, которые пытались пробить дорогу для гуманитарной помощи. 23 февраля в столкновениях на границе с Бразилией погибли четыре человека, а еще около 300 получили ранения, согласно данным ООН. В воскресенье, 24 февраля, новые столкновения произошли в приграничной области Гран-Сабана. Там было убито 25 человек, а 84 получили ранения.

Напомним, острый политический кризис начался в Венесуэле месяц назад. 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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