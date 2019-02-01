Трамп заявил, что провел великолепную встречу с Ким Чен Ыном 

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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что провел великолепную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое и ждет возобновления дискуссий в четверг, передает ТАСС. Соответствующие записи американский лидер разместил в среду на своей странице в Twitter.

"Великолепные встречи и ужин во Вьетнаме с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Очень хороший диалог, - написал американский президент. - С нетерпением жду продолжения наших дискуссий завтра".

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын намерены совместно подписать в четверг соглашение, сообщил в среду Белый дом. О каком именно документе идет речь, не уточняется.

Планируется также, что с 21:00 по 21:45 (17:45 мск) лидеры двух стран будут общаться с глазу на глаз.

Трамп и Ким Чен Ын начали в среду, 27 февраля, второй в истории американо-северокорейский саммит, выразив надежду на достижение успеха. Встреча прошла в старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole ("Метрополь"). Лидер КНДР заявил, что Пхеньян и Вашингтон вместе преодолевают недоверие и проблемы, а президент США пообещал реализовать имеющийся, по его словам, безграничный экономический потенциал КНДР.

Ужин в "Метрополе", на котором присутствовали с американской стороны госсекретарь Майкл Помпео, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, а с корейской - заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль и министр иностранных дел Ли Ён Хо, продолжался около двух часов.

Во время "великолепного" ужина лидеры США и Северной Кореи отведали коктейль из креветок под соусом "Тысяча островов", а также маринованную вырезку на гриле с корейской капустой кимчи внутри груши. В их меню также вошел десерт "Шоколадная лава" и пунш из сушеной хурмы и меда, сообщил в среду пресс-пул Белого дома.

Добавим, Дональд Трамп присвоил саммиту в Ханое эпитет "великолепный" еще до его начала. "Я думаю, у нас получится великолепный саммит. Мы хотим денуклеаризации, и я думаю, что у него будет страна, которая поставит много рекордов по скорости в плане экономики", - сказал Трамп про Ким Чен Ына и перспективу сотрудничества с ним, выступая перед отъездом во Вьетнам в Белом доме.

В понедельник на встрече с губернаторами штатов в Белом доме Трамп также заявил, что предстоящая встреча с лидером КНДР, по его мнению, будет потрясающей. Он добавил, что обсуждает с Ким Чен Ыном темы, которые до этого никто не затрагивал.

По словам Трампа, они с Ким Чен Ыном "хорошо понимают друг друга". "Я думаю, это станет все более очевидным в ближайшие несколько дней. Я убежден, что нас ждут очень интересные два с половиной дня во Вьетнаме. И у нас есть шанс на полную денуклеаризацию региона, который был очень опасным", - поделился надеждами американский президент.

Первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второй встречи лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Отсутствие прорыва в переговорах может повлечь за собой негативные политические последствия для Трампа. Президенту сейчас особенно нужны внешнеполитические успехи на фоне скорой публикации кратких выводов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о возможных связях между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Некоторые аналитики полагают, что политический ущерб для Трампа будет минимальным, поскольку он может просто провозгласить очередную внешнеполитическую победу. "Достаточно, чтобы Ким Чен Ын притворялся, что разоружается, а Трамп притворялся, что верит ему", - считает адъюнкт-профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг.

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