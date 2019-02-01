Эдвард Лукас: Путин, ядерное оружие и ДРМСД

Дата публикации: Вчера, 17:08 Просмотрено: 124

Фото: antikor.com.ua

BNS публикует колонку известного журналиста Эдварда Лукаса.

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Угрозы Владимира Путина в адрес Запада, касающиеся новой гонки вооружений, напоминают о 1980-х годах. В то время СССР тревожился из-за планов США разместить в Европе крылатые ракеты с ядерными боеголовками Pershing, чтобы систему сдерживания в Европе можно было принимать всерьез.

Финансируемое СССР «движение за мир» пользовалось большим успехом в Западной Германии, Нидерландах и Соединенном Королевстве.

За несколько лет до того, в конце 1970-х, похожей кампании удалось убедить США отказаться от размещения в Европе «нейтронной бомбы». Это было поистине полезное оружие, которое можно было бы использовать, чтобы препятствовать советскому танковому вторжению, не превращая Западную Германию в радиоактивный пустырь. Советская пропагандистская машина остроумно окрестила ее «капиталистическим оружием», поскольку она убивала бы людей, не разрушая недвижимость.

Администрация Джимми Картера уступила по вопросу нейтронной бомбы. Администрация Рональда Рейгана осталась себе верна в отношении ракет средней дальности. В конце концов, СССР согласился в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и и меньшей дальности (ДРМСД) 1987 года вывести из Восточной Европы свои ракеты SS-20. Обе стороны уничтожили свои ракеты средней дальности. От этого в конечном счете выиграли все (если не считать производителей оружия).

Сейчас у ДРСМД мало сторонников. Россия нарушила его своими разработками крылатых ракет наземного базирования (Кремль также жалуется, что противоракетные объекты США в Румынии и Польше могут быть адаптированы для размещения нарушающих ДРМСД ракет США, которые угрожали бы России). Беспокоящиеся из-за Китая США испытывают раздражение из-за ограничений договора.

Как и Леонид Брежнев, Владимир Путин искренне не выносит идею о размещении ракет США в Европе. Он выступил с резкими предупреждениями об ответных шагах в виде собственных ракет, но он не глупец. Он знает, что Россия — это не СССР. Она может соперничать с США только в области включающего стратегическое ядерное оружие арсенала «судного дня». В остальном российская армия слаба. Новые российские гиперзвуковые ракеты и подводные дроны, о которых столько говорят, относятся скорее к области фантастики, чем военного дела.

По-настоящему мощным оружием России являются заголовки. Относящиеся к новой гонке вооружений угрозы служат двум целям.

Одна из них — ослабить поддержку НАТО в Европе. Западные европейцы с легкостью забывают, что американцы спасли их от коммунизма и привели к краху империи зла. Многие из них — инстинктивные пацифисты. Путинское бряцание оружием порождает во многих французах, немцах и итальянцах желание, чтобы американцы взяли свой ядерный зонтик и вернулись домой.

Второй план Путина — разжечь недовольство Америки Атлантическим союзом. Когда Россия угрожает США за их усилия по защите Европы, многие американцы удивляются тому, что их государство идет на такой риск. Они уже устали от этих скупых союзников, которые тратят так мало и ворчат так много.

На самом деле, трансатлантический альянс основан как на собственных интересах участников, так и на принципах. Внешняя политика США эффективнее всего работает в сотрудничестве с союзниками, а европейцы при всех своих недостатках могут многое предложить. Эти аргументы, на сколь бы убедительный исторический опыт они ни опирались, слабее обычного действуют на нынешнюю администрацию США.

Пространство для маневров союзников ограничено. Им определенно стоит надеяться, что администрация Дональда Трампа начнет серьезные переговоры с Россией и Китаем о боеголовках, ракетах, горячих линиях и космическом оружии. Одного только ядерного сдерживания мало для поддержания мира, для этого нужно также свести к минимуму вероятность несчастных случаев и неверного расчета.

Союзникам НАТО также следует понять, что их сдерживание чрезмерно опирается на стратегическое ядерное оружие США. Если Путин направит свои игрушки на Европу, европейцам потребуются ответы — желательно такие, которые сделают мир безопаснее, а не опаснее.

Один из вариантов — приобрести больше неядерного высокоточного оружия, вроде обладающих малой радиолокационной заметностью крылатых ракет воздушного базирования JASSM, которые Польша покупает у США. Второй вариант — укрепление невоенного сдерживания, например, использование огромной взаимозависимости России с Западом: «У нас ваши деньги — если вы хотите вновь увидеть их, отойдите!»

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Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).

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