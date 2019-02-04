Четыре человека погибли при пожаре в историческом "звездном" доме на Никитском бульваре в центре Москвы

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Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы, сообщили РИА "Новости" в столичном ГУ МЧС Эвакуировать удалось 42 жильцов дома, восемь из них дети.

Пожар произошел на четвертом и пятом этажах дома по адресу: Никитский бульвар, 12. Рядом находится Государственный музей Востока. Горела площадь до двух тысяч квадратных метров: огонь распространялся по деревянным перекрытиям, которые позднее обрушились. К пяти утра пожар ликвидировали, по последним данным, жильцов начали пускать в квартиры.

Как стало известно РИА "Новости", после обследования места возгорания эксперты пришли к выводу, что квартира могла загореться из-за неисправности электрооборудования. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, два тела были найдены в разных квартирах. Еще двоих удалось эвакуировать живыми, но один из них скончался в подъезде, второй - в машине скорой помощи по дороге в НИИ имени Склифосовского. Один из погибших, мужчина, проживал в квартире на шестом этаже. Личности погибших устанавливаются.

Мосгорнаследие направило запрос в МЧС для оценки ущерба, причиненного зданию, которое является объектом культурного наследия. Следственными органами СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам и более лицам"). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МЧС сообщили, что на месте ЧП был хлопок, возможно, это были остатки газа в системе или аэрозольные баллончики. Дом был построен в 1913 году и является памятником архитектуры. По данным телеканала "360", там живут актриса Ингеборга Дапкунайте и дочь Юрия Башмета Ксения, в квартире которой предположительно и начался пожар. По неподтвержденным данным, квартирами в здании владеют также оперная певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов.

Стоимость квартир в доме доходит до 164 миллионов рублей. В частности, столько стоит пятикомнатная квартира, объявление о продаже которой журналисты нашли на сайте "Циан". Четырехкомнатная квартира стоит 75 млн рублей, двухкомнатная продается за 36,9 млн, сообщает Ura.Ru.

Как рассказал телеканалу "Звезда" один из жильцов дома, у него было буквально несколько минут, чтобы спасти себя и ребенка. Он рассказал, что дышать в квартире было нечем уже через несколько минут после возгорания, и он покинул помещение через аварийный выход. По его мнению, жителям дома удалось выжить только благодаря запасным выходам.

Тем не менее мужчина признал, что пожарные сработали оперативно и приехали быстро. Они пытались войти в каждую квартиру. Если жители дома не откликались, специалисты вскрывали двери для немедленной эвакуации. Однако не все успевали собраться. Некоторые покидали свои квартиры с вещами в руках и без документов.

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