Комиссия по окружающей среде остановила работу над законопроектом об отходах

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На состоявшемся во вторник заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде решила, что по результатам поступивших к инициированному правительством проекту закона об отходах поправок и проведенных с заинтересованными группами обсуждений проект закона нуждается в масштабных изменениях. По этой причине он не будет направлен парламенту на второе чтение, сообщила BNS пресс-служба Рийгикогу.

Фото: m.riigikogu.ee

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, цель Эстонии – сокращение отходов в целом и повышение переработки бытовых отходов. В поисках решений в ходе производства по законопроекту комиссия провела более десяти заседаний с заинтересованными группами.

«В ходе производства к законопроекту поступило 250 поправок. По 130 из них комиссия смогла достичь договоренности с заинтересованными группами, но мнения по многим другим ключевым вопросам кардинально разошлись. В таком состоянии продолжать производство по проекту невозможно», – сказала Вакра. Он пояснил, что Закон об отходах нуждается в смелых и принципиальных изменениях.

Но принимать решения поспешно нельзя, равно как и игнорировать мнения заинтересованных групп. По оценка Вакра, Министерство окружающей среды должно было провести более тщательную работу и лучше подготовить законопроект для рассмотрения в Рийгикогу. Например, необходимо было на государственном уровне обеспечить местным самоуправлениям финансирование сферы переработки отходов. Самоуправления, которые более активно занимаются сортировкой отходов и развитием этой сферы, должны получать более крупные пособия. Согласно прозвучавшим в комиссии оценкам, обсуждаемый законопроект не обеспечивает решающих изменений в вопросах продуманной организации переработки отходов.

Против дальнейшего производства по проекту закона об отходах высказались Союз городов и волостей Эстонии, Торгово-промышленная палата, Эстонский союз производителей продуктов питания, Сельскохозяйственно-торговая палата Эстонии.

Дополнить планируемые в законопроекте изменения хотят MTÜ Rehviringlus, AS Kuusakoski.

Заместитель председателя комиссии по окружающей среде Калле Паллинг признал, что такой финал производства по закону об отходах можно было предсказать уже давно. «С одной стороны, это поучительный процесс, где посмотреть на себя со стороны следует как премьер-министру, так и министерству, Рийгикогу и задействованным секторам», – сказал Паллинг. Он добавил, что несмотря на то, что в случае провала в 2020 году нам угрожает крупный штраф, участники процесса не смогли найти в себе сил на сотрудничество. «Но улучшение организации переработки отходов по-прежнему остро стоит на повестке дня. Сортировка отходов и поиск мотивации людей выполнить цели по переработке 50 % отходов к 2020 году – первая задача, которой должен будет заняться новый министр окружающей среды», – отметил Паллинг.

Проект закона об отходах был подготовлен в рамках реорганизации права в сфере окружающей среды и должен был заменить Закон об отходах и Закон о таре.

Комиссия по окружающей среде приняла решение прекратить производство по инициированному правительством проекту закона об отходах.

BNS