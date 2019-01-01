В ходе протестов в Венесуэле погибли 35 человек, 850 были задержаны

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Не менее 35 человек погибли в ходе антиправительственных выступлений в Венесуэле на минувшей неделе. Такие данные обнародовал в понедельник в своем микроблоге Twitter исполнительный директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

"Новые данные: 35 убитых с 21 января, 850 задержаний манифестантов с 21 января", - написал Ромеро. По данным правозащитников, в числе оказавшихся под стражей 77 подростков. Только 23 января, когда в стране прошли масштабные акции протеста оппозиции, были задержаны 696 человек, передает ТАСС.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выразил надежду, что власти США не станут прибегать к военной силе для оказания давления на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом политик заявил в понедельник в интервью колумбийской газете Tiempo.

"Это (использование военной силы. - Прим. ТАСС) очень деликатная тема. Надеемся, что до этого не дойдет. Недавние заявления представителей Госдепартамента свидетельствуют о том, что США для давления на режим Мадуро будут задействовать экономические и дипломатические меры, но не военные", - сказал Гуайдо.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросы журналистов по завершении экстренного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в Венесуэле, отказался уточнить, готова ли американская администрация пойти на применение военной силы в Венесуэле. "Я не буду строить предположения или выдвигать гипотезы. Знаю только, что мы решительно настроены на то, чтобы поддержать венесуэльский народ, чтобы он в конечном счете имел демократические институты, которых заслуживает, и вернул свою некогда чудесную <...> страну на принадлежащее ей по праву место", - сказал глава Госдепартамента.

В интервью Хуан Гуайдо также отметил, что для победы оппозиции не хватает поддержки армии. "Мы хотим, чтобы военные сами соблюдали конституцию и обеспечивали ее соблюдение [всеми гражданами]", - отметил оппозиционер. При этом он в очередной раз выступил с призывом к военным перейти на сторону участников антиправительственных манифестаций.

Гуайдо также подчеркнул, что "среди младшего офицерского состава [в ВС] наблюдается огромное недовольство [президентом страны Николасом] Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации в стране".

Ранее в интервью газете The Washington Post Гуайдо сообщил, что представители венесуэльской оппозиции ведут закулисные переговоры с симпатизирующими им представителями командования ВС Венесуэлы, а также гражданских правительственных структур, пытаясь добиться отстранения от власти президента Мадуро.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день США признали его временным главой государства, после чего действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

Вскоре временным президентом Боливарианской Республики Гуайдо признали страны Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств, Австралия, Албания, Грузия и Израиль. Испания, Франция, Германия, Великобритания и Нидерланды 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Китай призвал решить все противоречия мирным путем и выступил против вмешательства извне, генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.

Папа Римский Франциск опасается кровопролития в Венесуэле и поддерживает весь народ страны, но не берет на себя ответственность советовать, к кому прислушиваться. Об этом глава Римско-католической церкви заявил на борту самолета по дороге из Панамы.

"Я тяжело переживаю то, что происходит в Венесуэле, и опасаюсь кровопролития. Я поддерживаю весь венесуэльский народ, но, если я начну говорить "слушайте эти страны или эти", я возьму на себя роль, которой не знаю. Это было бы неосмотрительно с моей стороны, и я мог бы только навредить", - сказал первосвященник, слова которого приводит The Guardian.

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