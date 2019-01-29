США ввели санкции против нефтегазовой госкомпании Венесуэлы PDVSA

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Соединенные Штаты ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, заявил в понедельник советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Наложенные санкции имеют цель усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от своего поста в пользу лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства и немедленно признанным США и рядом других стран.

"Мы продолжаем разоблачать коррупцию Мадуро и его приспешников, и наши действия гарантируют, что они больше не смогут грабить активы венесуэльского народа", - цитирует Reuters Болтона, выступившего на брифинге 28 января.

Сообщение о введении санкций опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. В ведомстве, в частности, отмечают, что санкции введены в рамках исполнения подписанного 25 января главой американского государства Дональдом Трампом указа "О принятии дополнительных мер по ликвидации чрезвычайного положения в стране в отношении Венесуэлы".

При этом администрация США будет выдавать временные лицензии, которые позволят проводить некоторые транзакции с PDVSA, пояснил министр финансов США Стивен Мнучин.

Что касается американского подразделения PDVSA - компании Citgo, которую стремится взять под свой контроль переходное правительство Венесуэлы, она может продолжить работу при условии, что полученные ею средства не будут направляться в PDVSA и останутся на заблокированных США счетах.

Несмотря на то, что военные пока не подают никаких признаков отказа от присяги на верность Мадуро, не переходят на сторону Гуайдо, Болтон уверен, что они осознают, насколько плоха экономическая ситуация в стране и ищут способы поддержать правительство Национального собрания.

PDVSA является крупнейшим источником доходов в Венесуэле, а ее американская "дочка" Citgo Petroleum - самый важный иностранным актив Венесуэлы. Санкционное решение американских чиновников, по их словам, призвано не дать правительству Николаса Мадуро увести средства из нефтяной компании. Блокирование счетов госкомпании означает, что ее выручка будет идти не действующему президенту Николасу Мадуро, а Гуайдо.

Незадолго до введения санкций Хуан Гуайдо объявил, что собирается назначить новое руководство в PDVSA и Citgo, чтобы сохранить зарубежные активы в собственности Венесуэлы.

Санкции вызовут рост цен на нефть

Несмотря на предусмотренные в санкционном режиме исключения, это решение приведет к перестановке сил на нефтяном рынке и к росту цен на нефть, отмечает The Bell. Издание уточняет, что исключения предусмотрены, помимо Citgo Petroleum, для компаний Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughers и Weatherford International.

Санкции могут быть сняты с PDVSA и ее дочерних компаний только после того, как контроль перейдет к временному президенту Гуайдо или после назначения нового правительства, избранного демократическим путем.

В денежном выражении Венесуэла может потерять из-за санкций всю свою годовую выручку с экспорта нефти, равную 11 миллиардам долларов. Замороженные венесуэльские активы оцениваются в семь миллиардов долларов.

"Дональд Трамп, так не получится!"

Николас Мадуро назвал американские санкции против PDVSA незаконными, передает ТАСС. "Это незаконные, аморальные, преступные действия", - заявил глава государства 28 января на встрече с вернувшимися из США дипломатами.

Мадуро намерен обратиться в суды. "Я уже дал точные указания президенту PDVSA, владельцу Citgo начать предпринимать политические и юридические действия и обратиться в американские и международные суды, чтобы защитить собственность Citgo", - пояснил он.

"Дадим необходимый симметричный ответ для защиты интересов Венесуэлы, в ближайшие часы", - цитирует его "Прайм". "Дональд Трамп, нет, так не получится!" - заявил Мадуро, перейдя на английский.

Кроме того, в эфире государственного телевидения Мадуро заявил, что готов вести переговоры со своими политическими противниками. "Я вновь готов начать переговоры, диалог со всей венесуэльской оппозицией, с единственной целью: ради мира, понимания и взаимного признания", - сказал он.

Ранее Хуан Гуайдо высказывал предположение, что правительство Мадуро хочет "выиграть время", говоря о переговорах со своими оппонентами, и что он не пойдет "на фальшивый диалог" с исполнительной властью.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным президентом страны. Лидер США Дональд Трамп сразу признал его и призвал страны Запада последовать своему примеру. В России эти события восприняли как попытку госпереворота.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро, занявший этот пост 10 января после победы на выборах, которую многие страны признали нелегитимными, объявил о разрыведипломатических отношений с США, но последние отказали ему в праве разрывать дипотношения и заявили, что будут продолжать вести отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Гуайдо.

В Венесуэле все эти дни проходят антиправительственные акции, в ходе которых с 21 января уже погибли 35 человек и задержаны 850.

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