Венесуэльская оппозиция "осторожно" ведет переговоры с военными, чтобы отстранить Мадуро от власти

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, сообщил, что ведет переговоры с военными по отстранению от власти официального президента Николаса Мадуро. Переговоры также ведутся также с представителями гражданских правительственных структур.

"Это очень деликатный вопрос, связанный с личной безопасностью. Мы встречаемся с ними, но осторожно", - заявил Гуайдо изданию The Washington Post.

Переходное правительство рассчитывает частично воспользоваться венесуэльскими активами, которые администрация президента США Дональда Трампа заморозила, но обязалась предоставить в его распоряжение для осуществления дипломатии и управления.

По словам Гуайдо, переходное правительство стремится взять под контроль американское подразделение Citgo венесуэльской нефтедобывающей госкомпании PDVSA. Правда, он предположил, что это может занять время. Этот этап может стать переломным моментом.

Венесуэльская оппозиция призвала США предпринять шаги, которые могли бы сделать Citgo источником дохода для переходного правительства Гуайдо. "Ничто не будет более острым указанием для Мадуро, чем потеря контроля над иностранными активами", - отметил бывший член совета директоров PDVSA Педро Бурелли.

В воскресенье, 27 января, Гуайдо опубликовал в Twitter призыв национальным вооруженным силам не участвовать в подавлении мирных демократических маршей и не стрелять в народ Венесуэлы.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным президентом страны. Лидер США Дональд Трамп сразу признал его и призвал страны Запада последовать своему примеру. В России эти события восприняли как попытку госпереворота.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро, занявший этот пост 10 января после победы на выборах, которую многие страны признали нелегитимными, объявил о разрыведипломатических отношений с США, но последние отказали ему в праве разрывать дипотношения и заявили, что будут продолжать вести отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Гуайдо.

25 января Мадуро предложил встретиться с Гуайдо для переговоров "хоть на пике Гумбольдта среди ночи", но тот отказался, заявив, что оппозиция не пойдет на "фальшивый диалог" с властями Венесуэлы.

26 января Испания, Германия, Великобритания и Франция заявили, что признаютГуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. Ранее Гуайдо уже признали, помимо США, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Канада, Перу, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Грузия. Режим Мадуро поддерживают Россия, Уругвай, Боливия, Сальвадор, Мексика, Турция и Иран.

Агентство Reuters со ссылкой на несколько источников сообщало, что в Венесуэлу для обеспечения безопасности Мадуро прибыли частные военные контрактники из России. Однако в Кремле опровергли эту информацию.

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