(Видео) Дерзкое похищение картины Куинджи из Третьяковки: все приняли вора за сотрудника, он спрятал шедевр на стройке

Дата публикации: Сегодня, 11:09 Просмотрено: 26

Сотрудники МВД совместно с ФСБ России задержали подозреваемого в хищении картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Как сообщается на официальном сайте МВД, 31-летний мужчина задержан в поселке Заречье Московской области.

Многие пользователи отметили схожесть ситуации с сюжетом фильма Эльдара Рязанова "Старики-разбойники".

Задержанный рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея, видимых повреждений на картине нет.

"По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств") УК РФ и на момент задержания находился под подпиской о невыезде. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается", - сообщается на сайте МВД.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" обычно хранится в Русском музее Санкт-Петербурга, в Москву ее привезли на выставку работ пейзажиста. Накануне вечером стало известно об исчезновении картины с выставки: кража произошла прямо на глазах у посетителей.

Интересно, что это произошло в годовщину со дня рождения художника по новому стилю (27 января, по старому стилю - 15 января).

"Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

"Подошли с Феликсом посмотреть на горы Куинджи, и прямо при нас ее украл мужик. Спустя 10 минут к месту преступления прибежала бабушка-смотритель с полицейским в телогрейке (обычный патрульный)", - рассказывается в Telegram-канале "Музейный сноб".

Посетители сообщили в соцсетях, что приняли вора за работника музея, так как он вел себя очень уверенно. Мужчина вытащил полотно из рамы, которую бросил тут же, у одной из стен выставки. Сотрудники музея, по словам очевидцев, не проявили "никаких признаков возмущения".

"Парень, одет был просто, рубашка ботанская и штанишки, как работник музея, с покерфейс выражением лица бодрым шагом подошел к картине и снял со стены, - повествует тот же "Музейный сноб". - Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину даже понять ничего не смогли, криков нет, может работник меняет картину. А вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит. В этот момент смотрительница зала бальзаковского возраста с таким же покерфейс заглядывает за колонну и не проронив ни звука исчезает. Только через минуту-две приходит осознание, что картина украдена, появляется встревоженная охрана и охающая смотрительница соседнего зала. Самый смешной момент ограбления, стоявший рядом со мной парень удивленно говорит: "А что, так можно было?" (орфография и пунктуация сохранены)

Многие пользователи отметили схожесть ситуации с сюжетом фильма Эльдара Рязанова "Старики-разбойники", в котором пожилой следователь уговаривает друга инсценировать ограбление музея, чтобы заняться расследованием и доказать начальству собственную профпригодность. Прикинувшись сотрудниками, они выносят из музея полотно Рембрандта, но кража остается незамеченной, так что картину приходится вернуть на место.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, изначально в полицию поступило сообщение о краже шубы из гардероба Третьяковки. "Прибывшие на место сотрудники полиции стали просматривать записи с камер видеонаблюдения и увидели, как неизвестные сняли со стены полотно Куинджи", - сказал собеседник агентства. Удалось ли найти шубу, пока неизвестно.

Как рассказал Life искусствовед, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский, стоимость картины может составлять "миллионы долларов". В 2008 году его работа "Березовая роща" ушла с нью-йоркского аукциона Sotheby's за 3 миллиона долларов.

Эксперты говорят, что это максимальная планка для Куинджи. В том же году его картина "Русский пейзаж" была продана почти за 400 тысяч долларов. В 2011 году работа "Перед грозой" ушла за 221 тысячу долларов, а за "Украинскую ночь" в 2007 году частный коллекционер заплатил 213 тысяч долларов.

По факту похищения картины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет. Похитителя картины ожидает экспертиза, в ходе которой его проверят на вменяемость и употребление наркотиков.

Росгвардия получает за охрану Третьяковки по 16 млн рублей в год

В самой Третьяковке винят в случившемся оптимизацию госрасходов на подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, которая началась несколько лет назад. По данным Life, из ежегодного бюджета музея в 1 миллиард рублей на охрану тратится около 2%.

Так, по контракту с Росгвардией на 2017-й и 2018 годы музей заплатил за охрану 32 миллиона рублей - из расчета по 16 миллионов в год. За эти деньги росгвардейцы круглосуточно дежурят на 16 постах, которые расположены в 15 зданиях из 25. Под вооруженной охраной находятся семь зданий галереи в Лаврушинском переулке, два в Кадашевском переулке, объекты в переулке Васнецова, в Малом Толмачевском и Большом Левшинском переулках, на Крымском Валу.

Как сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, сотрудники ведомства обеспечивают охрану правопорядка только на входах в Третьяковскую галерею, на выходе дежурит служба безопасности музея.

Еще более семи миллионов рублей Третьяковская галерея в 2017-2018 годах потратила на обслуживание и установку сигнализации и других технических систем безопасности, однако, судя по всему, об особой эффективности ее говорить не приходится: 25 мая прошлого года пьяный посетитель повредил в Третьяковке знаменитое полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван".

37-летний уроженец Узбекистана, житель Воронежской области Игорь Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло, защищавшее картину Репина, и повредил изображение царевича в трех местах. Позднее задержанный мужчина рассказал дознавателям, что приехал в галерею специально посмотреть на картину Репина, а перед нападением выпил водки в буфете Третьяковки.

Позже в суде Подпорин заявил, что давал показания под давлением, и опроверг свои слова об употреблении спиртного. Он объяснил свои действия тем, что "в картине все ложь", при этом признал вину в содеянном. До суда Подпорин встретился с представителями Общественной наблюдательной комиссии и в беседе с ними назвал картину Репина "провокацией против русского народа", так как на полотне изображены недостоверные исторические факты, порочащие "святого" царя Ивана Грозного.

Подпорину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 243 УК РФ - повреждение особо ценных объектов культурного наследия народов России. Она предусматривает наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. Третьяковская галерея ранее оценивала предварительный ущерб полотну в 500 тысяч рублей. Сбербанк выражал готовность взять на себя расходы по реставрации, при этом оценивал их в 5-10 миллионов рублей. Однако экспертиза показала, что размер причиненного ущерба составляет не менее 30 миллионов рублей.

Это не первая пропажа картин Куинджи в современной России. Так, в 2001 году из Челябинской галереи украли холсты Куинджи "Развалины в степи" и "На закате". В 2017 году к розыску одной из похищенных работ художника пришлось даже подключать Интерпол. Во время ревизии в Вологодской картинной галерее не удалось найти этюд Куинджи "Днепр" и некоторые другие экспонаты.

www.newsru.com