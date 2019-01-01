+Галерея. Реформисты: деньги принесет изменение налоговой системы и размеров акцизов

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С 23 января, то есть с сегодняшнего дня, в Эстонии вступает в силу запрет на наружную рекламу. Кандидатам в депутаты Рийгикогу остается участвовать в дебатах на государственных медиаканалах, рекламироваться через частные газеты и электронные СМИ или представляться избирателям на специально организованных для этого встречах.

С некоторых пор скучное слово «презентация» стало приобретать в контексте предвыборной агитации живые краски: модератор, или ведущий встречи ( в этот раз это Михаил Комашко, слева), становится для кандидатов (Сергей Горлач) главным «дознавателем» - не боится задавать им острые вопросы вплоть до неудобных.

С прицелом на будущее

Надо сказать, что встречи с избирателями, по всеобщему признанию, в этот раз в Эстонии весьма припозднились. Тем более редкими фрагментами в потоке общественной жизни они стали в приграничной Нарве. Представили свои предвыборные тезисы центристы, социал-демократы… В минувшую субботу «вышли в народ» кандидаты по Ида-Вирумаа от Партии реформ. Встреча состоялась в торговом центре «Фама».

Появилась команда реформистов в Нарве весьма эффектно: на оформленном под выборы автобусе, в одежде фирменного цвета. В остальном повторилась предвыборная классика, призванная расположить к себе избирателя: конфеты и шариковые ручки на память, презентация программы и ответы на вопросы для размышления.

Однако же пришедшие в этот день в торговый центр горожане не желали жертвовать свое время политике: к разговору прислушивались, но все же в основном проходили мимо. Нашлись, тем не менее, и довольно предусмотрительные избиратели, не сомневающиеся в будущей влиятельности реформистов, они озвучили интересующие их общественные проблемы и попытались решить свои частные.

«Проедаем старые запасы»

Хотя на встрече в «Фаме» побывал первый номер списка по Ида-Вирумаа Ээрик-Нийлес Кросс и его коллега по списку, действующий парламентарий Айвар Сурва, основной объем вопросов пришелся на Сергея Горлача, единственного нарвитянина по списку реформистов.

Модератора встречи Михаила Комашко интересовало, в частности, почему в предвыборной программе реформистов нет планов, касающихся непосредственно нашего региона. Не говорит ли это о безразличном отношении партии к Северо-Востоку? Сергей Горлач заверил, что никакого «особого» отношения к нашему региону у его однопартийцев нет: многие нарвские инвестиционные проекты берут свое начало как раз из того времени, когда у власти были реформисты. В целом же партия не выделяет в своих предвыборных обещаниях ни один из уездов: её решения касаются всей страны, то есть способны изменить жизнь всех вместе и каждого в отдельности.

Среди таких решений кандидат назвал изменение налоговой системы. Реформисты считают, что ее нынешний вариант — ступенчатое начисление — заставляет волноваться людей, зарабатывающих больше минималки: как бы не получить лишнюю сумму, чтобы не перескочить автоматически в категорию с другой ставкой налога. Это в итоге лишает дополнительных средств государство, поскольку толкает людей на сокрытие доходов.

Необлагаемый налогом минимум «белочки» предлагают сделать одинаковым для всех, остановившись на цифре 500 евро. Как следствие налоги для тех, кто получает среднюю по стране зарплату, уменьшатся с 31 % до 20 %.

Реформисты считают, что таким образом они поощряют стремление больше заработать, при нынешней же системе в приоритете распределение. Что, подчеркивает Сергей Горлач, можно воспринимать как «путь в никуда»: все прежние накопления, сделанные в годы правления реформистов, когда-то улетучатся.

Как и положено правым либералам, порадели реформисты и о предпринимательстве: выступают против идеи обложения предприятий подоходным налогом, которую продвигают некоторые партии.

«Оборону не трожь!»

Находящаяся на правом фланге политического ландшафта партия реформистов, тем не менее, предусмотрела и прямое улучшение материального благосостояния некоторых категорий общества: за 4 года зарплаты педагогов планирует поднять до 2000 евро в месяц, пенсии за этот период времени обещано повысить на 200 евро, одиноким пенсионерам начать выплачивать 13-ю пенсию, налоги для работающих пенсионеров отменить. Большое внимание реформисты намерены уделить здравоохранению: дигитальная регистратура по всей Эстонии — чтобы скорее попасть к врачу; на прием к дежурному врачу — также в выходные и по вечерам, лекарства — более доступные.

На вопрос ведущего: а откуда же на все эти щедрости взять средства, аргументы Сергея Горлача были следующими: понизим налоги для тех, кто получает среднюю по стране зарплату — люди начнут декларировать все доходы, в казну станет поступать больше средств. Уменьшим акцизы — вернем деньги эстоноземельцев, которые сегодня остаются в магазинах Латвии. Проведем объединение эстонской и русской школ — решим проблемы кадров и сэкономим средства.

Нарвский кандидат заверил: реформисты не занимаются популизмом, давая нереальные обещания, все их соображения подтверждены экономическими расчетами. Зато Ээрик-Нийлес Кросс, специализирующийся на международных делах и обороне, ни в какую не хочет экономить на оборонных расходах Эстонии, которые сегодня равняются 2 процентам по его мнению, их размер говорит о стабильности в стране. тем самым привлекая инвесторов.

Татьяна Завьялова

Фотогалерея: Татьяна Завьялова