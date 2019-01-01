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РеспубликаРихо Террас будет работать в предприятии оборонной промышленности

Дата публикации: Вчера, 14:32 Просмотрено: 194

Бывший командующий Силами обороны генерал Рихо Террас будет работать в Milrem Robotics, где он будет руководить оборонным отделом предприятия.

Рихо Террас будет работать в предприятии оборонной промышленности

Фото: http://www.wikiwand.com

Главной обязанностью Терраса станет развитие международного бизнеса Milrem Robotics и предоставление специфических знаний конечного потребителя в рамках стратегической научно-исследовательской работы предприятия, сообщает Business Wire.

Опыт Терраса позволит предприятию повысить свою известность на международном уровне и развивать команды по всему миру, сказал исполнительный директор и владелец Milrem Robotics Кулдар Вяэрси.

Террас в период председательства Эстонии в Совете ЕС также работал над созданием европейской оборонной промышленности и постоянного оборонного сотрудничества стран ЕС (PESCO).

Он отметил, что за последние десять лет Эстония смогла построить современную оборонную промышленность, обладающую такими прорывными решениями, как беспилотный наземный транспорт Milrem Robotics THeMIS.

В течение пяти лет Milrem Robotics планирует основательно расширится, в январе была открыта дочерняя фирма в Швеции.

По словам Вяэрси, рынок беспилотного наземного транспорта сейчас находится «в начале экспоненциального роста», а число работников предприятия поднимется с нынешних 85 человек до отметки свыше 130 человек.

BNS

 

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